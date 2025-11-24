Hrdinka z Třebíče: Lupiče zahnala mopem
Vyloupit benzinku v Třebíči chtěl opilý recidivista (37). S nožem v ruce vyrazil pro peníze, obsluha ale zareagovala nečekaně. Zaměstnankyně, která zrovna uklízela, se tak lekla, že se začala bránit mopem. To lupiče vyděsilo a raději utekl. Zakrátko skončil za mřížemi.
Mnohokrát trestaný recidivista se vydal na čerpací stanici pro peníze. S nožem v ruce chtěl tržbu po obsluze, která zrovna uklízela. „Žena měla z muže velkou obavu, v obraně zareagovala výpadem proti němu úklidovým mopem, který měla v ruce,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
To násilník nečekal. Výpad ho tak překvapil, že raději utekl. Vyděšená žena zalarmovala policisty. Ti začali po lupiči pátrat. Jednalo se o známou firmu, strážci zákona tak šli najisto.
„V krátké době muže vypátrali na ulici v okrajové části města. Měl u sebe zavírací nůž,“ uvedla Skoupilová. Lupič byl opilý, nadýchal přes 1,5 promile. Po vystřízlivění na záchytce skončil na policejní služebně.
„Byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl kriminalista Milan Špaček. Navíc se ukázalo, že recidivista měl už dávno sedět v base. Byl na něj vydán příkaz k dodání do věznice, kam „zapomněl“ nastoupit. Záhy tak skončil za mřížemi. Pobyt v base se mu kvůli loupeži může prodloužit až o deset let.
