„Případ se stal v Josefské ulici. Obchodník běžel za mladíkem až do Divadelní. Mladý muž zaběhl do restaurace. Po chvíli ho tam obchodník našel,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.

Vešel v kalhotech, vyšel v trenkách! Muž si krátil cestu nočním Cejlem

Ilustrační foto

Přidal se další

Prodavač se okamžitě pokusil lupiče zadržet a vznikla kvůli tomu menší potyčka. Mezitím přiběhl do restaurace další ze svědků loupeže a to už mladík věděl, že mu teče do bot. Peněženku nechal na místě a pelášil, co mu nohy stačily.

Video
Video se připravuje ...

Statečný prodavač (56) se pustil do lupiče (19), který okradl ženu (74) v Brně. Policie ČR

Dál vzali případ do svých rukou policisté. „Díky videozáznamu zjistili podobu mladíka a díky místní znalosti, hned věděli, o koho jde. Přijeli si pro něho do ubytovny v Židenicích,“ pokračovala mluvčí policie.

Postrach Brna je za mřížemi: Brutálně přepadával a loupil

Recidivistu (31) , který brutálně napadl v Brně tři muže, už dopadli kriminalisté.
Přitom vyšlo najevo, že mladík měl už tento týden zahřívat vězeňské lůžko za předchozí trestnou činnost, tak mu policisté čekání o několik dnů zkrátili. „Nyní mu navíc hrozí dalších až deset ve vězení,“ dodala Cejnková.
Fotogalerie
10 fotografií
Mladý lupič (19) přepadl ženu (74) v Brně. Pronásledoval ho prodavač (56), který ho dostihl v nedaleké restauraci.
Mladý lupič (19) přepadl ženu (74) v Brně. Pronásledoval ho prodavač (56), který ho dostihl v nedaleké restauraci.
Autor: Policie ČR