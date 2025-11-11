„Případ se stal v Josefské ulici. Obchodník běžel za mladíkem až do Divadelní. Mladý muž zaběhl do restaurace. Po chvíli ho tam obchodník našel,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.
Přidal se další
Prodavač se okamžitě pokusil lupiče zadržet a vznikla kvůli tomu menší potyčka. Mezitím přiběhl do restaurace další ze svědků loupeže a to už mladík věděl, že mu teče do bot. Peněženku nechal na místě a pelášil, co mu nohy stačily. Statečný prodavač (56) se pustil do lupiče (19), který okradl ženu (74) v Brně. Policie ČR
Statečný prodavač (56) se pustil do lupiče (19), který okradl ženu (74) v Brně. Policie ČR
Dál vzali případ do svých rukou policisté. „Díky videozáznamu zjistili podobu mladíka a díky místní znalosti, hned věděli, o koho jde. Přijeli si pro něho do ubytovny v Židenicích,“ pokračovala mluvčí policie.