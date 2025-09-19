K první napadení došlo na konci srpna. „Pachatel fyzicky napadl muže (42). Pokusil se mu strhnout tašku z ramene. Když se oběť začala bránit, útočník ji povalil na zem, vláčel po chodníku a opakovaně ji bil pěstmi a kopal do zad,“ popsala gaunerův útok policejní mluvčí Petra Hrůzová. Protože byl vyrušen, ujel bez úspěchu na kole.
Fantom na kole
Podruhé si vybral okolí prodejny potravin, kde napadl dalšího muže (48). Sebral mu peníze, které si poškozený právě dával do peněženky. Opět ujel na bicyklu.
Kriminalisté dopadli v Brně brutálního lupiče Policie ČR
Do třetice si troufl 12. září na seniora (78). Ve snaze zmocnit se jeho tašky, oběť strhl na zem. Tahal ji po chodníku a dokonce muži stoupal na ruce, aby tašku pustil „Loupež se mu podařilo dokončit,“ shrnula mluvčí.
Třikrát a dost!
Rychlá práce kriminalistů, svědci a kamerové záznamy umožnili policii lotra ještě v den třetího útoku dopadnout. Ten se vrátil z vězení na svobodu letos v květnu. Nyní mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
„Kriminalisté dále zjistili, že muž je prověřován v souvislosti s dalšími sedmi případy, kde je jedná o majetkovou trestnou činnost, mimi jiné strhávání řetízku z krku nebo vloupání,“ upozornila policistka.