Žert se změnil v brutální umučení: Chlapci (†15) kompresorem natlakovali vzduch do střev

Mrtvý Muhammed Kendirci a jeho otec
Mrtvý Muhammed Kendirci a jeho otec
Otec zemřelého Muhammeda Kendirca
Mrtvý Muhammed Kendirci
Sanitka před nemocnicí, kde ležel Muhammed Kendirci.
Autor: nkc - 
23. listopadu 2025
20:00

Extrémně bolestivá smrt potkala mladíka Muhammeda Kendirca (†15). Chlapec z tureckého města Bosova byl učněm v truhlářské dílně. Další dva spolupracovníci si z něj údajně chtěli vystřelit. Do těla mu kompresorem natlakovali vzduch. Mladík žert nepřežil.

Strašlivou bolest zažíval Muhammed v pátek 14. listopadu, když si z něj spolupracovníci v truhlářské dílně chtěli vystřelit. Dva ho chytli, sundali mu kalhoty a násilím mu narvali hadici od kompresoru do análního otvoru. Později vyšetřovatelé zjistili, že mu i svázali ruce.

Chlapec nemohl nic dělat a žertík se hodně rychle zvrhnul v mučení. Kompresorem mu do těla natlakovali vzduch a roztrhali mu orgány, uvedl deník People. Po strašlivém zážitku byl Muhammed převezen do nemocnice, kde dalších pět dní bojoval o život. Zraněním podlehl 19. listopadu.

Od incidentu probíhá rozsáhlé vyšetřování. Jeden z obviněných byl zatčen a je ve vazbě, informoval server Daily Mail. Smrt mladíka velmi špatně nese jeho otec, který má ještě další dvě děti.

Video  Smrtelná nehoda u Slaného, 20. října 2025  - Aktu.cz
Video se připravuje ...
Mrtvý Muhammed Kendirci a jeho otec
Mrtvý Muhammed Kendirci a jeho otec
Otec zemřelého Muhammeda Kendirca
Mrtvý Muhammed Kendirci
Sanitka před nemocnicí, kde ležel Muhammed Kendirci.

Témata:
smrtvzduchžerttlakanálTureckodílnastřevomučeníkompresor
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Anika ( 24. listopadu 2025 10:03 )

👍

Anika ( 24. listopadu 2025 10:02 )

👍 👍 👍

Bleskoska ( 24. listopadu 2025 09:08 )

Tohle se stalo za totáče mezi dospělými chlapy i u nás. Blbost kvete v každém věku napříč všemi kontitnenty.

dana lattova ( 24. listopadu 2025 09:00 )

Tech *** je všude tolik, že jde z těch hnusů strach. Absolutně blbí, neznalí ničeho,neodhadnou nebezpečí a řvou smíchem z každé trapné a nebezpečné situace. Ubližují a jsou přesvědčeni jak jsou vtipní a zábavní.Primitivni lůza.🤮🤮🤮

jiři franc ( 24. listopadu 2025 07:26 )

tohle bylo i tady před 50 léty

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud