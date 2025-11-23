Žert se změnil v brutální umučení: Chlapci (†15) kompresorem natlakovali vzduch do střev
Extrémně bolestivá smrt potkala mladíka Muhammeda Kendirca (†15). Chlapec z tureckého města Bosova byl učněm v truhlářské dílně. Další dva spolupracovníci si z něj údajně chtěli vystřelit. Do těla mu kompresorem natlakovali vzduch. Mladík žert nepřežil.
Strašlivou bolest zažíval Muhammed v pátek 14. listopadu, když si z něj spolupracovníci v truhlářské dílně chtěli vystřelit. Dva ho chytli, sundali mu kalhoty a násilím mu narvali hadici od kompresoru do análního otvoru. Později vyšetřovatelé zjistili, že mu i svázali ruce.
Chlapec nemohl nic dělat a žertík se hodně rychle zvrhnul v mučení. Kompresorem mu do těla natlakovali vzduch a roztrhali mu orgány, uvedl deník People. Po strašlivém zážitku byl Muhammed převezen do nemocnice, kde dalších pět dní bojoval o život. Zraněním podlehl 19. listopadu.
Od incidentu probíhá rozsáhlé vyšetřování. Jeden z obviněných byl zatčen a je ve vazbě, informoval server Daily Mail. Smrt mladíka velmi špatně nese jeho otec, který má ještě další dvě děti.
