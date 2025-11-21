Na dubajském veletrhu se zřítila indická stíhačka: Pilot nehodu nepřežil

Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Autor: ČTK - 
21. listopadu 2025
13:15

Na letecké přehlídce v Dubaji ve Spojených arabských emirátech havaroval lehký indický taktický stíhací letoun HAL Tejas. Pilot podle dubajského tiskového úřadu zahynul. Informují o tom světové agentury.

Havárie se stala ve 14:10 místního času (11:10 SEČ) za letu před zraky diváků, uvedla agentura AP. Z místa nehody stoupal černý dým, což bylo vidět na snímcích kolujících na sociálních sítích. Podle agentury Reuters se jedná o druhou zdokumentovanou nehodu tohoto typu letounu, první se stala loni při cvičení v Indii.

Dubajský aerosalon Dubai Air Show se koná každé dva roky a patří mezi nejvýznamnější veletrhy letectví a obranného průmyslu na světě. Akce kombinuje obchodní veletrh s leteckou přehlídkou, kde aerolinie a výrobci letadel často oznamují velké objednávky, představují nové technologie a nabízejí ukázky ve vzduchu.

Video  Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví  - X.com
Video se připravuje ...

Dubajská letecká společnost Emirates a její nízkonákladová sesterská firma FlyDubai ve středu na aerosalonu oznámily další významné objednávky letadel. FlyDubai koupí 75 letadel Boeing 737 MAX v hodnotě 13 miliard USD (271,1 miliardy Kč) a Emirates osm letadel Airbus A350-900 v ceně 3,4 miliardy USD.

Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví
Havárie stíhacího letounu na dubajském veletrhu letectví

Témata:
smrtpilothavárieIndieSpojené arabské emirátyDubajveletrhEmiratesletectvístíhačkanehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Drzej floutek ( 21. listopadu 2025 13:55 )

Ano, přesně tak. Alláhu akbar ☝️

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud