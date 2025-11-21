Na dubajském veletrhu se zřítila indická stíhačka: Pilot nehodu nepřežil
Na letecké přehlídce v Dubaji ve Spojených arabských emirátech havaroval lehký indický taktický stíhací letoun HAL Tejas. Pilot podle dubajského tiskového úřadu zahynul. Informují o tom světové agentury.
Havárie se stala ve 14:10 místního času (11:10 SEČ) za letu před zraky diváků, uvedla agentura AP. Z místa nehody stoupal černý dým, což bylo vidět na snímcích kolujících na sociálních sítích. Podle agentury Reuters se jedná o druhou zdokumentovanou nehodu tohoto typu letounu, první se stala loni při cvičení v Indii.
Dubajský aerosalon Dubai Air Show se koná každé dva roky a patří mezi nejvýznamnější veletrhy letectví a obranného průmyslu na světě. Akce kombinuje obchodní veletrh s leteckou přehlídkou, kde aerolinie a výrobci letadel často oznamují velké objednávky, představují nové technologie a nabízejí ukázky ve vzduchu.
Dubajská letecká společnost Emirates a její nízkonákladová sesterská firma FlyDubai ve středu na aerosalonu oznámily další významné objednávky letadel. FlyDubai koupí 75 letadel Boeing 737 MAX v hodnotě 13 miliard USD (271,1 miliardy Kč) a Emirates osm letadel Airbus A350-900 v ceně 3,4 miliardy USD.
