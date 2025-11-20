Šok v zoo: Děti líbaly zvířata pokrytá výkaly! Stovky lidí chytily infekci
Na pololetní prázdniny na farmě Hazelwood do konce života nezapomenou děti v Anglii. Po návštěvě soukromé farmy, kde můžete mláďata zvířat krmit přímo z lahvičky, se nakazilo 264 lidí nebezpečným parazitem. Majitel si vysloužil tučnou pokutu.
Anglický soud nyní rozplétal událost, která se stala v roce 2023 na ostrově Isle of Wight. Majitelka mini zoo s velkou pompou prodala 2 400 vstupenek na akci, kde si návštěvníci mohli koupit láhev mléka a nakrmit z ní roztomilé jehňátko nebo kozu. Akce ale nešla úplně podle plánu a zvrtla se v utrpení návštěvníků!
Krmení mláďátek se smrtelnými následky
Deník Sun informoval, že celkem 264 lidí, z nichž více než polovinu tvořily děti, se nakazilo nebezpečným parazitem po účasti na této akci. Onemocnění, které zrádný parazit způsobuje, ve vás vyvolá silný vodnatý průjem, bolesti břicha, nevolnosti, zvracení, horečku, ztrátu chuti k jídlu a u osob s oslabeným imunitním systémem může být dokonce smrtelná. Část nakažených skončila v nemocnici, kde se rodiče obávali o život svých ratolestí.
Vyšetřování vystopovalo zdroj infekcí zpět na tuto farmu, kde majitelé extrémně podcenily bezpečnost a hygienu, což vedlo k propuknutí nákazy. Svědci uvedli, že viděli děti, jak líbají zvířata, která jsou pokrytá výkaly. Někteří postižení uvedli, že museli opakovaně do nemocnice.
Farmy skrývají rizika
Sharon Wheelerová (60 let), majitelka farmy Hazelwood, se u soudu přiznala k porušení bezpečnostních předpisů a musí zaplatit pokutu více než půl milionu korun.
Po jednání inspektorka Francesca Arnoldová varovala: „Zdravotní rizika z kontaktu se zvířaty vyžadují pozornost a musí být pod kontrolou. Kvůli pochybením během krmení zvířat onemocnělo velké množství návštěvníků a někteří utrpěli trvalé následky. Stejně jako u většiny činností nelze návštěvy farem a farmářských atrakcí nikdy považovat za zcela bezrizikové.“
