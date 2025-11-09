Hororová zásilka: Místo léků přišly části lidského těla!
Žena v Kentucky čekala jako obvykle na kurýra, který jí vozí balíčky s léky. Když objednávku převzala, nic nenasvědčovalo tomu, že by s ní bylo něco v nepořádku. Šok přišel, až když zásilku otevřela a vyjevil se jí obraz jako z nejhoršího hororu! Místo léků rozbalila lidské paže a prsty, které byly uložené v ledu.
Překvapená žena neprodleně zavolala linku 911 a požadovala okamžitou pomoc. Na místo přijel soudní lékař, který si balíček převzal a odvezl k analýze. Hrůzostrašná zásilka naštěstí nebyla dílem sériového vraha, ale byla určena pro školy a nemocnice pro chirurgický výcvik.
Selhal lidský faktor
„Šlo prostě jen chybu. Myslím, že její balíček s léky a balíček s částmi těla dorazily na letiště v Nashvillu… Kurýr, který měl vyzvednout části těla, si omylem odvezl její léky. A druhý kurýr, který měl vyzvednout části těla, si odvezl její balíček,“ vysvětlil později soudní lékař pro deník People.
Žena projevila odvahu
Uvedl také, že otřesenou ženu druhý den kontaktoval, aby zjistil, že je v pořádku a ujistil se, že dostala svoje léky. „Byly dva dny před Halloweenem. Myslela si, že jde o nějaký žert nebo halloweenské dekorace, které byly doručeny na špatnou adresu. Když jsem tam dorazil, nebyla vystrašená,“ dodal lékař.
