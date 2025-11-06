Nelida v Trutnově nastražil párek plný špendlíků! Pejskům hrozí nebezpečí

V Trutnově našli párek se špendlíky.
V Trutnově našli párek se špendlíky.  (Autor: Městská policie Trutnov)
6. listopadu 2025
Trutnovští strážníci obdrželi upozornění na nebezpečnou nástrahu. U školy v Trutnově ležel párek se zapíchanými špendlíky. Strážníci vydali varování pro všechny občany.

Nebezpečná nástraha ležela v okolí školy ZŠ Komenského. „Prosíme všechny občany, zejména majitele psů, aby byli v této oblasti mimořádně opatrní a dávali pozor, co jejich mazlíčci venku sbírají,“ uvedla na sociálních sítích Městská policie Trutnov. 

„Jak tohle někdo může udělat? Jenom nelidská zrůda, která v sobě nemá špetku citu. Jak může ten člověk v klidu spát?“ napsal jeden z uživatelů na facebooku. „Přesně bych věděla, co s těmi špendlíky udělat, pokud se najde autor,“ napsala další.

Jakýkoliv podobný a podezřelý nález lze nahlásit na linku 156.   

