Bezvládné tělo u Bíliny vyděsilo horolezce: Zalarmovali policii, naletěli vtipálkovi

Autem nebylo možné se do skal dostat. Policisté proto vyrazili do terénu. Z jednoho místa pak v dálce cosi připomínalo lidské tělo. „Nejprve se snažili přiblížit si předmět profesionálním fotoaparátem s násobným přiblížením. Ani to však k jednoznačné identifikaci nálezu nepřispělo,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

To už byli v pohotovosti i hasiči s dronem. Mezitím se už ale jeden z policistů těžkým terénem dostal až k údajnému tělu. Ukázalo se, že vše je jen hloupý žert neznámého vtipálka.

„Naštěstí se nejednalo o osobu, ale figurínu vyrobenou vycpáním oděvů senem, která byla přivázána lanem ke skále,“ popsala mluvčí. Policisté tak radši slámového muže z místa odstranili, aby neděsil další turisty.