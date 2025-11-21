Svědci železničního neštěstí na Českobudějovicku: Strojvedoucí se museli vidět!
Čtvrteční srážka rychlíku s osobním vlakem patří v Čechách k nejzávažnějším za posledních pět let. Více než čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Mezi nimi je i Ema Faltýnová, která putovala do Strakonic. Její tatínek Josef se podělil o první reakce.
Očitý svědek neštěstí uvedl, že mu rána nepřišla tak velká, hned však věděl, že se stalo něco velmi špatného. „Když jsem přišel, začalo to pískat a vydávat všechny možné zvuky. Ten vlak nejel tak rychle, oni se už asi museli vidět,“ řekl pro CNN Prima News.
Podle výpovědí cestujících byla nehoda nesmírně děsivá. „Rána, střepy, ticho. Tma. A pak nářek. Hlasitý nářek,“ citoval Deník.cz bezprostřední reakce jednoho z nich. Ve vlaku seděla i Jihočeška Ema. Měla namířeno do bazénu ve Strakonicích. „Je potlučená, ale naštěstí je jinak v pořádku,“ uvedl její tatínek Josef Faltýn. S lehkými zraněními možná vyvázla i díky otcovské radě. „Vždy jí říkáme, když jede vlakem, aby seděla v zadních vagónech,“ dodal Josef. Ema cestovala v předposledním voze.
Při čtvrtečním železničním neštěstí mezi obcemi Zliv a Dívčice utrpělo zranění 47 lidí. 27 z nich museli záchranáři převézt do nemocnice. Čtyři lidé utrpěli těžká zranění, devět středně těžká. Večer jich zůstávalo v nemocnici dvaadvacet. Příčiny nehody jsou zatím předmětem vyšetřování, na vině by zřejmě mohl být lidský faktor.
