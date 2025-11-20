Cestující o srážce vlaků na Českobudějovicku: Vysklená okna a nářek zraněných!
Ranní srážka rychlíku s osobním vlakem v úseku mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku způsobila chaos a paniku mezi cestujícími. Na místo doráželi příbuzní, záchranáři ošetřovali desítky lidí. Drážní inspekce zjišťuje, proč došlo k tak prudkému nárazu právě ve chvíli, kdy se vlaky rozjížděly proti sobě.
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi se ve čtvrtek 20. listopadu ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Náraz byl tak silný, že v několika vagonech vylétla okna a lidé skončili na podlaze mezi střepy. Záchranáři hned po nehodě začali ošetřovat zraněné, mezi nimiž bylo i několik těžkých případů. Podle záchranné služby bylo ošetřeno 47 osob, z toho 27 putovalo do nemocnic v šesti městech. Nejvážněji zraněné převzala českobudějovická nemocnice, kde leží jeden pacient na ARO a tři další na jednotce intenzivní péče.
Na místě zasahovala řada sanitek, letecká záchranná služba, hasiči i policejní týmy. Strojvedoucí rychlíku zůstal uvnitř zaklíněn a hasiči jej museli vyprostit pomocí specializované techniky. U kolejí vzniklo improvizované zázemí pro záchranáře a evakuační autobusy pro nezraněné cestující.
Na místo mezitím doráželi příbuzní v obavách, zda jejich blízcí patří mezi přeživší či raněné. Jedním z nich byl i muž, jehož partnerka cestovala v zadních vagonech rychlíku. „Říkala, že to byla ohromná rána, vylétl jí z ruky telefon a pak už si pamatuje hlavně vymlácená okna a zraněné,“ popsal serveru Novinky pan Tomáš. Ve vlaku bylo prý záhy slyšet i nářek zraněných.
Vyšetřovatelé z drážní inspekce i policisté stále dokumentují trosky a zajišťují stopy. Příčina nehody zatím není známá. Podle neoficiálních informací mohl jeden z vlaků projet návěstidlo „Stůj“. Ve stanici totiž probíhala výluka zabezpečovacího zařízení pro výhybky a návěstidla, což nutilo oba vlaky jezdit po jediné koleji.
Drážní inspekce se k tomu odmítla vyjádřit s tím, že vyšetřování je teprve na začátku. Policie zahájila trestní řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Dechová zkouška u obou strojvedoucích alkohol vyloučila. České dráhy mezitím oznámily, že cestující odškodní, a to jak za újmu na zdraví, tak za zničené věci.
Trať zůstává uzavřená a podle odhadů potrvá přerušení provozu ještě několik hodin. Boří se zde plánované jízdní řády, cestující využívají náhradní autobusovou dopravu a čekají na další pokyny. Jihočeští hasiči zřídili infolinku 950 230 835 pro příbuzné cestujících a policie spustila krizovou linku 974 222 158 pro psychologickou podporu.
