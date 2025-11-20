Tragédie na Českobudějovicku: Srážka rychlíku s osobákem! Přes 50 zraněných
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se brzy ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Českobudějovická nemocnice přijala po havárii pět těžce zraněných. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Iva Nováková. Podle ní jde o konečný počet těžce zraněných z této něhody. Celkově je zraněno několik desítek lidí.
Informace o počtech zraněných se postupně upřesňují. Jihočeská záchranná služba zaznamenala 40 lehce zraněných, 15 středně těžce a dva těžce zraněné, uvedli hasiči na síti X. Kromě budějovické nemocnice vozí záchranáři zraněné také do Písku, Strakonic a Prachatic.
Jihočeští hasiči zřídili infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících po srážce vlaků. Číslo je 950 230 835, uvedli hasiči na síti X. Policie spustila krizovou linku na čísle 974 222 158, která je určena pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné této nehody a jejich příbuzné. Informovala o tom na síti X.
Příčina nehody zatím není známa, na místě ji vyšetřují inspektoři drážní inspekce. Server Zdopravy.cz uvedl, že rychlík pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera České televizi řekl, že nebude o příčinách havárie spekulovat a že to ukáže až vyšetřování. Trať na jihu Čech, na které se ráno vlaky srazily, není podle něj vybavena zabezpečovacím systémem ETCS. Policie uvedla, že dechová zkouška vyloučila u obou strojvedoucích alkohol.
Z fotografií a záběrů, které zveřejnila policie, je vidět, že na místě jsou kromě mnoha sanitek také autobusy a hasičské vozy, rovněž stan záchranářů.
Podle počtu zraněných je nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech. Tragická nehoda, která si vyžádala čtyři oběti na životech se stala loni v červnu. Tehdy se srazil osobní a nákladní vlak v Pardubicích. Srážku zavinil strojvedoucí rychlíku RegioJet, který projel návěst zakazující jízdu. Chybu si uvědomil a stihl zastavit, strojvedoucí protijedoucího nákladního vlaku včas zabrzdit nemohl, nic ho nevarovalo. Při nehodě zemřely čtyři ženy, dalších 27 lidí rozvezly sanitky do nemocnic.
