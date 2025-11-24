Smrt Anny (†18) na lodi v Karibiku: Zabil ji nevlastní sourozenec?
Tělo Anny Kepnerové našla pokojská 8. listopadu pod postelí v kajutě výletní lodi Carnival Horizon během návratu z Karibiku do Miami. Vyšetřování převzala FBI a má se údajně zaměřovat na dívčina nevlastního nezletilého sourozence. Příčina úmrtí stále není známa.
Mladá roztleskávačka cestovala s otcem, jeho manželkou a třemi nevlastními sourozenci na několikadenní plavbě do Karibiku. Byla nalezena mrtvá 8. listopadu, když se loď vracela do Miami. Tělo objevila pokojská, která při úklidu vstoupila do kajuty a našla dívku ukrytou pod postelí. Po nálezu se plavidlo okamžitě vrátilo do domovského přístavu.
Případ převzala FBI s pravomocí vyšetřovat úmrtí amerických občanů v mezinárodních vodách. Rodina popsala, že se Anna večer před svou smrtí necítila dobře a odešla si odpočinout do kajuty. Když se ráno nedostavila na snídani, začali ji hledat. Podle vyšetřovatelů zemřela v 11:17 dopoledne, zatímco byla loď na moři. Pitva stále není dokončena a úřady dosud nesdělily žádné závěry o příčině smrti.
Vyšetřování se nyní zaměřuje i na rodinu. Americká média uvádí, že v soudním spise z probíhajícího rozvodového řízení nevlastní matky Shauntel Hudsonové její právníci popsali informaci předanou FBI, podle níž může být zahájeno trestní řízení proti jednomu z jejích nezletilých dětí.
„Vznikla mimořádně citlivá a závažná okolnost, v jejímž důsledku matka v tuto chvíli nebude schopna u slyšení vypovídat,“ uvedli právníci. Návrh žádá odklad jednání s odkazem na probíhající federální vyšetřování a na to, že by Hudsonová mohla sebe nebo své dítě výpovědí ohrozit.
Vyšetřovatelé mezitím analyzují kamerové záznamy z lodi, data z přístupových karet ukazující vstupy do Anniny kajuty i její telefonní komunikaci. Na palubě probíhaly výslechy členů posádky, pasažérů i rodinných příslušníků. Společnost Carnival Cruise Line uvedla, že s federálními orgány plně spolupracuje.
„Byla člověk, který měl rád lidi. Milovala být mezi lidmi. Měla takový typ energie, který vás k ní přitahoval jejím úsměvem,“ vzpomínala její kamarádka. Anna plánovala po maturitě vstoupit do amerického námořnictva a podle rodiny už absolvovala potřebné testy i rozhovory s náboráři.
