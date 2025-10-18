Známá influencerka šokovala: Domácí porod v přímém přenosu!

18. října 2025 
18. října 2025
10:40

Známá videoherní influencerka Cady (32) alias Fandy porodila zdravé miminko. Osmihodinový domácí porod přitom vysílala živě! Narození miminka sledovaly desítky tisíc diváků. Mimo jiné i sám ředitel platformy Twitch Dan Clancy.

„Právě mi praskla voda, takže asi půjdu živě,“ oznámila influencerka svým divákům na sociálních sítích jen krátce před začátkem vysílání. A skutečně. Nastávající maminka rodila v malém nafukovacím bazénu.

Video  Influncerka rodila během živého vysílání.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Z videa je patrné, že Fandy podporovala řada přátel, na místě asistoval i její nejmilejší přítel Adam. Po dlouhých hodinách se narodila zdravá holčička. „Díky za sledování, lidi,“ uvedl během streamu otec Adam.

Ačkoliv novopečené rodině většina lidí gratuluje, na sociálních sítích se valí i vlna kritiky. „Chudák dítě, ještě se ani nenarodilo a už ho kvůli obsahu prodávají,“ napsal jeden z kritiků. „To myslí vážně? Jde o nejintimnější chvíle a ona ani nedokáže vypnout kameru?“ napsal další. Nutno podotknout, že samotný porod živě sledovaly desítky tisíc lidí. Mezi nimi byl i generální ředitel společnosti Twitch Dan Clancy.

znovu obcan cesko ( 18. října 2025 11:41 )

Nejhorší je, že tyhle h....na se šiří rychleji jako mor, nebo jiná nemoc!!!

Jaroslav07 ( 18. října 2025 11:06 )

Tyhle lůzy udělají pro prachy všechno

