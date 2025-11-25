Střelba u bankomatu v České Skalici: Obrana, nebo útok? Policie rozhodla
Případ střelby v centru České Skalice z loňského léta má jasnější obrysy. Krajští kriminalisté po měsících prověřování dospěli k závěru, že muž, který postřelil dva útočníky u bankomatu, jednal v mezích nutné obrany. Policie zároveň odmítla spekulace o rasovém motivu a nepravdivých verzích kolujících na sociálních sítích.
Incident se odehrál 17. července krátce před půlnocí v samotném centru České Skalice. Podle policie se u jednoho z bankomatů dostali do konfliktu tři muži. Dva z nich byli pod vlivem alkoholu a agresivně se vrhli na třetího. Ten měl u sebe legálně drženou střelnou zbraň ráže 6,35 mm. Útočníky varoval, aby svého jednání zanechali. Když to neudělali, pistoli použil.
Jednoho z agresorů zasáhl do ruky, druhého minimálně dvakrát do dolní končetiny. Oba byli převezeni do nemocnice a nejsou v ohrožení života. Střelec následně sám vyhledal policejní hlídku a zbraň dobrovolně odevzdal.
Mluvčí policie Karolína Macháčková už v létě upozornila, že se kolem případu začaly na sociálních sítích šířit zkreslené a nepravdivé informace. „Dosavadní šetření nenasvědčuje tomu, že by byl čin jakkoliv rasisticky motivovaný,“ uvedla. Dále zdůraznila, že všechny tři zúčastněné osoby jsou občany České republiky.
Kriminalisté měli k dispozici kamerové záznamy, jež zachytily nejen samotnou potyčku, ale i situaci před ní. Společně s výpověďmi svědků, ohledáním místa činu, balistickou expertizou a znaleckými posudky z oborů kriminalistiky a sebeobrany tvořily základ pro finální vyhodnocení.
Po několikaměsíční práci oznámili, že střelec jednal v souladu se zákonem. „Jednání střelce bylo vyhodnoceno jako oprávněné a v souladu s ustanovením trestního řádu o nutné obraně,“ potvrdila mluvčí. Policie tak část týkající se samotné střelby odložila, protože nedošlo ke spáchání trestného činu.
