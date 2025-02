Video z loňského srpna rychle rozvířilo vody internetu. Hana Gelnarová na něm za vojenské hudby s německou vlajkou v pozadí s kamarády pochoduje a zdvihá pravici. „Jako mažoretky!“ povzbuzuje ostatní.

Jeden z kamarádů vše doprovodí nacistickým pozdravem. Do problémů se však dostala jen Gelnarová tím, že to byla ona, kdo video vyvěsila na sociální síť.

Zprvu výmluvy, pak omluvy

Přestože MMA bojovnice a influencerka video, kde s kamarády zdvihá ve známém gestu pravici, rychle smazala, brzy u ní klepala policie. „Netušila jsem, co to gesto znamená,“ zněla reakce ženy s více než 200 tisíc sledujícími na svém instagramovém profilu. Pak už přišla s pokornějšími omluvami.

Video Video se připravuje ... Státní zástupce Jiří Barč k trestu 50 tisíc pro influencerku Hanu Gelnarovou za hajlování. Michal Charbulák

„Prohlašuji vinu. Vše, co je v obžalobě je pravda. Již jsem si vědoma, co jsem udělala a že se to stát nemělo. Chtěla bych se ještě jednou omluvit,“ řekla Hana Gelnarová. Přes obhájce pak nabídla soudu složení 30 tisíc korun obětem trestných činů za to, že podmínečně zastaví její trestní stíhání.

Ojedinělý exces

„Vydělám si 40 až 50 tisíc. Šetřím si hlavně peníze ze zápasů,“ podotkla ještě bojovnice. Soud nakonec s jejím návrhem souhlasil, ale částku zvýšil na 50 tisíc. „Já k postupu soudu i obžalované nemám výhrady. Šlo o její ojedinělý exces. Stanovená částka je adekvátní,“ řekl státní zástupce Jiří Barč.

„Teď tu částku složit nemohu, ale určitě se tak stane v nejbližších dnech,“ kývla Hana Gelnarová. Pokud to dodrží a během soudem uložené podmínky nic neprovede, bude věc zahlazena a pohlížet se na ni bude jako na bezúhonnou.

Za podporu či propagaci hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka jí hrozilo vězení na šest měsíců až tři roky.

Mocným to prochází?

Obhájce Hany Gelnarové Petr Kausta uznal, že tuto kauzu bylo nutné u soudu projednat. Porovnal ale také její závažnost s projevy jiných vlivných lidí.

„Moje klientka není žádná neonacistka. Byla to blbost, za kterou pyká. Podívejte se, jakým příkladem jdou mladým někteří politici. I ti evropští. Ti však mají imunitu,“ nebral si servítky advokát a zmínil i „nejbohatšího muže světa“....

V kleci je hvězdou

Influencerka Hana Gelnarová, původní profesí barmanka, má na dvou sociálních sítích dosah až 800 tisíc sledujících. Účastnila se mimo jiné reality show Survivor či Like House.

Jako MMA bojovnice se stala jednou z hvězd místy poněkud bizarní show Clash Of The Stars. I přes letní skandál s hajlováním dostala v říjnu příležitost bojovat v profi organizaci KSW. V ní šokovala! Při debutu zvítězila na body nad Polkou Steczkowskou. Letos má zatím domluven jeden zápas.