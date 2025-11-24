Těla matky (†34) a dcery (†10) našla policie v mrazáku: Vrah se po roce přiznal
Více než rok žila rodina v přesvědčení, že jejich příbuzná i s malou dcerkou zmizely beze stopy. Pravda byla mnohem děsivější. Vyšetřovatelé nyní potvrdili, že obě byly ukryté v mrazácích v innsbruckém bytě, kam policii dovedla až pozdní výpověď jednoho z obviněných. Policie prověřuje podezření z dvojnásobné vraždy.
V bytě zatčeného muže (53) objevili policisté dva mrazáky zakryté sádrokartonovou stěnou. Uvnitř ležela těla ženy původem ze Sýrie a její malé dcerky. Obě byly hlášeny jako pohřešované už v červenci 2024 po návštěvě příbuzného v Düsseldorfu. Od té doby po nich nebyla jediná stopa.
Podle informací deníku Bild se podezření během vyšetřování postupně soustředilo na přítele (55) zavražděné ženy a jeho mladšího bratra. Policie oba muže zatkla už vloni, místo uložení těl ale neprozradili. Zlom přišel teprve před několika dny, kdy hlavní obviněný přiznal, kde ostatky ukryli. Následná domovní prohlídka v Innsbrucku potvrdila nejčernější obavy kriminalistů.
„Těla v mrazácích byla velmi dobře ukryta v bytě bratra hlavního obviněného – za speciálně postavenou sádrokartonovou zdí. Až do srpna byla těla chlazena. Pak následovalo zatčení a vypnula se elektřina,“ uvedli vyšetřovatelé. Po odpojení proudu se mrazáky zastavily a těla začala rychle podléhat rozkladu, což podle policie výrazně komplikuje zjištění přesné doby i příčiny úmrtí.
Vyšetřovatelé také zjistili, že starší z obviněných se krátce po zmizení ženy snažil na internetových serverech prodat její nábytek a šperky. Muži navíc platili kartou matky, aby vytvořili dojem, že se žena stále pohybuje po Evropě. Hlavní podezřelý dokonce tvrdil, že jeho partnerka odjela na dlouhou zahraniční cestu a rozvázala pracovní poměr, což policie rychle vyvrátila.
Povaha vztahu mezi obětí a rakouským mužem byla podle vyšetřovatelů „obtížná“. Motiv zatím zůstává nejasný a vyšetřování pokračuje.
