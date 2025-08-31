Házenkářská reprezentantka Ivana přišla o dceru po porodu: Úřady ji odebraly kvůli traumatu z dětství
Bývalá házenkářka grónské reprezentace Ivana Nikoline Brønlundová (18) porodila v nemocnici u Kodaně dceru Aviaju-Luunu. Úřady jí ji však krátce nato odebraly s odkazem na testy rodičovských kompetencí a na trauma z dětství, kdy ji zneužíval adoptivní otec. Rozhodnutí vyvolalo vlnu protestů doma i v zahraničí a řeší ho i dánská ministryně sociálních věcí.
Brønlundová porodila 11. srpna v Hvidovre u dánské Kodaně holčičku jménem Aviaja-Luuna. Krátce poté sociální pracovníci dítě odebrali a umístili do pěstounské péče. Mladá matka smí svou dceru vídat jen jednou za dva týdny na omezený čas a pod dohledem.
Rozhodnutí úřadů se opírá o výsledky testů rodičovských kompetencí, označovaných zkratkou FKU. Jde o psychologické hodnocení, jenž má určit, zda je člověk schopný se o dítě postarat. Kritici však roky upozorňovali, že testy neberou v potaz kulturní specifika Inuitů a působí diskriminačně. Proto bylo jejich používání u rodin s grónskými kořeny letos v květnu zákonem zakázáno.
Přesto je samospráva Høje-Taastrup v případě Ivany využila a argumentovala i tím, že mladá žena si z dětství nese trauma ze zneužívání svým adoptivním otcem. Případ tak vzbudil rozruch a řeší jej i dánská ministryně sociálních věcí Sophie Hæstorp Andersenová. Ta požádala samosprávu o prošetření případu.
Podle grónského serveru Sermitsiaq Ivana zdůraznila, že nechce být posuzovaná jen podle minulosti. Současně poděkovala ministryni za to, že si vyžádala od obce vysvětlení. „Jsem vděčná a děkuji, že ministryně požádala o vysvětlení, ale bojím se, že dojdou ke stejnému závěru, protože Høje-Taastrup mě skutečně vykresluje jako psychicky nemocnou osobu na základě mé těžké minulosti,“ uvedla s obavami.
Mladá maminka se k situaci otevřeně vyjadřuje na sociálních sítích a aktivně svůj příběh medializuje. „Je to tak srdcervoucí... Chybíš mi, má drahá dceruško... Maminka bude každý den bojovat, abys přišla domů. Slibuji ti, moje holčičko, že se NIKDY nevzdám!“ napsala na svém Facebooku.
Její případ si získal pozornost nejen v Dánsku, ale i v Grónsku. Protesty se konaly i v hlavním městě Grónska Nuuk. Odvolání matky má soud projednat v polovině září. Do té doby bude její dcera dál v pěstounské péči.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.