Fotky dětí, telefonát od mámy: Záchranář Marek Dvořák popsal děsivé chvíle u smrtelných nehod
Třetí listopadová neděle patří vzpomínce na ty, kteří se z cest už nikdy nevrátí. Je Světovým dnem obětí dopravních nehod. Jak náročná je situace pro záchranné složky, které zasahují u tragických karambolů, popsal lékař letecké záchranky Marek Dvořák.
„Jestli je něco, co mě dokáže na vzletu rozložit, je to ten tichý moment poté, co už pro někoho po dopravní nehodě nemůžu nic udělat a najdu mu v peněžence fotku dvou malých dětí, které na něj někde doma čekají,“ uvedl Marek Dvořák na sociální síti.
„Nebo když mu začne vibrovat mobil a na displeji svítí ‚máma‛ nebo třeba ‚miláček‛, zkrátka tomu člověku volá někdo, protože nedorazil, kam měl… A my už víme proč,“ popsal. Jsou to chvíle, kdy se medicína přesouvá z rukou do hrudníku.
Okamžiky, kdy i ostřílený záchranář cítí bolest. „Protože vím, že někde za těma dveřma sanitky jsou lidi, kteří ještě netuší, že se jim právě změnil život,“ napsal. Každý den se setkává s nebezpečnou, a hlavně zbytečnou věcí, agresí za volantem.
Přitom stačí jeden hloupý manévr, který by klidný řidič neudělal, a život se může navždy změnit. „Každý z nás má doma někoho, komu by se zhroutil svět, kdybychom se nevrátili. A někdy stačí tak málo,“ napsal.
A co pro něj samotného den obětí nehod znamená? „Den, kdy myslím na všechny ty fotky, které jsem kdy držel v ruce. Na všechny zvonící telefony, které už nikdo nezvedl. A na všechny rodiny, které si večer sedly k prázdnému místu u stolu,“ uvedl. Všechny na silnicích vyzval k laskavosti a ohleduplnosti. Nejen kvůli sobě, ale i těm, kteří na jejich návrat doma čekají.
