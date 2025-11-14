Do první nehody se dopoledne zapletl vozíčkář (56) na Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce. Dodávka, jejíž řidič invalidu zřejmě přehlédl, muž srazila z vozíku na silnici. Vyvázl ještě dobře. „Utrpěl lehčí poranění,“ řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Tentýž den o půl čtvrté odpoledne se v Ostravě-Zábřehu střetl osobák se ženou na ulici Výškovické. Sanitka ženu odvezla s těžkým zraněním nohy a zad. K této nehodě hledají policisté svědky.
O pár minut později opět v Zábřehu skončila velmi podobně i žena sražená na přechodě na Závodní ulici.
Nejasný střet s cyklistou
Poslední ostravskou nehodu řešili záchranáři v Nové Vsi. Na velké křižovatce u vodárny šla chodkyně zřejmě na červenou. Také skončila na zemi poté, co ji srazilo auto. „Ošetřena byla se zraněními v obličeji a vícečetnými oděrkami,“ doplnil záchranář Humpl.
Policisté hledají svědky i k nehodě ze stejného dne v Orlové. Sražený cyklista a řidič svalují vinu jeden na druhého. „Ke střetu došlo na přechodu pro chodce za křižovatkou s ulicemi Na Olmovci a 17. listopadu. Svědci se mohou hlásit na linku 158,“ požádala policistka Daniela Vlčková.
VIDEO: Cyklista jel v Plzni po přechodu na červenou, narazil do auta.
Cyklista jel v Plzni po přechodu na červenou, narazil do auta. MP Plzeň