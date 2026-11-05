Policisté si podivně jedoucího kamionu všimli u Vražného. „Kamion měl místy jet rychlostí jen asi 60 km/h a bezdůvodně přejíždět z jednoho do druhého jízdního pruhu či těsně ke krajnici,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Podezření, že si řidič něčeho ostřejšího přihnul, se potvrdilo po jeho stopnutí u Mankovic. „Zadrhával v řeči, měl problém se stabilitou a notně zavrávoral, když se chtěl dostat do kabiny pro doklady,“ řekla policistka. Šofér nadýchal 2,6 promile!

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Bezpečnostní bumbání"

Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil. Vykládal, že jede až z Německa, dělal bezpečnostní přestávky a při jedné měl vypít tvrdý alkohol.

„Policisté zakázali řidiči další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Následně mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělila Soňa Štětínská. Kamioňákovi hrozí zákaz činnosti, pokuta či rok za mřížemi.

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Policisté na Novojičínsku naměřili kamioňákovi skoro tři promile akloholu v krvi. (listopad 2026)
Zdroj: PČR
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Policisté na Novojičínsku naměřili kamioňákovi skoro tři promile akloholu v krvi.
Policisté na Novojičínsku naměřili kamioňákovi skoro tři promile akloholu v krvi.
Autor: PČR