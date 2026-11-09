Výměnu levého kolenního kloubu podstoupila kvůli artróze čtvrtého stupně v roce 2018, pravého necelý rok nato. Právě v této noze se však začaly objevovat záněty a endoprotézu museli lékaři několikrát vyjmout.

„Lékaři ji chtěli pořád zachraňovat, já už jsem to ale nezvládala psychicky. Nakonec se rozhodlo, že noha půjde pryč,“ zavzpomínala Evangelia Ehrenbergerová.

Lékař Jerzy Bezecny během unikátní operace.
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Šlo jí o život

Čtyři měsíce po první amputaci se stejné potíže objevily i v druhém koleni. „Ložisko se zánětem se podařilo vyčistit a měla jsem čtyři roky klid. Pak se v kotníku objevila růže, lékaři odhalili také trombózu a velký zánět lýtkového svalu. Šlo mi o život, hrozila otrava krve. Situaci se podařilo vyřešit, ale jen na čas. Noha se nelepšila, naopak,“ líčila žena.

Končetinu doslova „vyřazenou z provozu“ lékaři amputovali také. Paní Evangelia přišla sice o obě nohy, ale... „Ulevilo se mi,“ přiznala.

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Nezlomná Řekyně

Evangelia Ehrenbergerová se na doporučení lékařů dostala do rehabilitačního střediska v Chuchelné, které spadá pod Fakultní nemocnici Ostrava.

„Po mamince jsem Řekyně a umím být na sebe dost tvrdá. Amputace pro mě znamenají nový začátek. Raději budu žít se dvěma protézami než s jedním neohebným kolenem. Já se nevzdám, chci opět chodit,“ říká odhodlaně.

V centru se na amputované pacienty specializují. Je jediné svého druhu na Moravě a ve Slezsku, jezdí sem ale pacienti z celého Česka. Tady dostala pacientka protézy na míru.

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Zvládá to málokdo

Protézy paní Evangelie jsou technickou špičkou. Mají mikroprocesory a čidla, které při našlapování analyzují, v jaké pozici člověk je. Tím mu v chůzi pomáhají. Není to ale tak, že „chodí“ za něj.

„Chodit musím já. Když jdu například přes patu, prostředek chodidla a špičku, vyhodnotí, že jsem na rovině. Tím pádem je můj krok svižnější,“ popsala.

 „Je to opravdu fyzicky velice náročné. U oboustranné stehenní amputace to dokáže jen fyzicky zdatný člověk,“ dodala primářka centra Ilona Nedvědová.

Pracoviště v Chuchelné se na rehabilitaci amputovaných pacientů specializuje už od svého vzniku v roce 1952. Jde o jediné zařízení svého druhu na Moravě, ale léčí se zde i lidé ze vzdálenějších částí České republiky.

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Zdroj: Sandra Novotná
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Evangelie Ehrenbergerová (45) rehabilituje ve specializovaném středisku a učí se chodit s protézami.
Evangelie Ehrenbergerová (45) rehabilituje ve specializovaném středisku a učí se chodit s protézami.
Autor: FNO