Výměnu levého kolenního kloubu podstoupila kvůli artróze čtvrtého stupně v roce 2018, pravého necelý rok nato. Právě v této noze se však začaly objevovat záněty a endoprotézu museli lékaři několikrát vyjmout.
„Lékaři ji chtěli pořád zachraňovat, já už jsem to ale nezvládala psychicky. Nakonec se rozhodlo, že noha půjde pryč,“ zavzpomínala Evangelia Ehrenbergerová.
Šlo jí o život
Čtyři měsíce po první amputaci se stejné potíže objevily i v druhém koleni. „Ložisko se zánětem se podařilo vyčistit a měla jsem čtyři roky klid. Pak se v kotníku objevila růže, lékaři odhalili také trombózu a velký zánět lýtkového svalu. Šlo mi o život, hrozila otrava krve. Situaci se podařilo vyřešit, ale jen na čas. Noha se nelepšila, naopak,“ líčila žena.
Končetinu doslova „vyřazenou z provozu“ lékaři amputovali také. Paní Evangelia přišla sice o obě nohy, ale... „Ulevilo se mi,“ přiznala.
Nezlomná Řekyně
Evangelia Ehrenbergerová se na doporučení lékařů dostala do rehabilitačního střediska v Chuchelné, které spadá pod Fakultní nemocnici Ostrava.
„Po mamince jsem Řekyně a umím být na sebe dost tvrdá. Amputace pro mě znamenají nový začátek. Raději budu žít se dvěma protézami než s jedním neohebným kolenem. Já se nevzdám, chci opět chodit,“ říká odhodlaně.
V centru se na amputované pacienty specializují. Je jediné svého druhu na Moravě a ve Slezsku, jezdí sem ale pacienti z celého Česka. Tady dostala pacientka protézy na míru.
Zvládá to málokdo
Protézy paní Evangelie jsou technickou špičkou. Mají mikroprocesory a čidla, které při našlapování analyzují, v jaké pozici člověk je. Tím mu v chůzi pomáhají. Není to ale tak, že „chodí“ za něj.
„Chodit musím já. Když jdu například přes patu, prostředek chodidla a špičku, vyhodnotí, že jsem na rovině. Tím pádem je můj krok svižnější,“ popsala.
„Je to opravdu fyzicky velice náročné. U oboustranné stehenní amputace to dokáže jen fyzicky zdatný člověk,“ dodala primářka centra Ilona Nedvědová.
Pracoviště v Chuchelné se na rehabilitaci amputovaných pacientů specializuje už od svého vzniku v roce 1952. Jde o jediné zařízení svého druhu na Moravě, ale léčí se zde i lidé ze vzdálenějších částí České republiky.
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