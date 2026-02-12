Jen co při výkopových prací na ulici Větrná dělníci pumu našli, alarmovali policii. Ti dorazili ke stavbě s pyrotechnikem. Z preventivních důvodů pak z okolních domů v perimetru 150 metrů evakuovali i 37 lidí.
„Pyrotechnická služba zneškodnila padesátikilovou leteckou pumu FAB 50 přímo na místě vytažením zapalovače, který byl posléze odpálen v bezpečném prostoru na poli mimo obec,“ potvrdil policista Jan Segsulka. Nebezpečí pominulo před polednem.
V Chlebičově na Opavsku našli dělníci při výkopových pracech pumu. (únor 2026) PČR