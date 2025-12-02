Zbraně a munice v bytě v Klášterci nad Ohří: Dům museli policisté evakuovat!

Policie kvůli zbraním a munici v bytě zasahuje v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří
Policie kvůli zbraním a munici v bytě zasahuje v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
2. prosince 2025
12:44

Policisté objevili v bytě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku střelné zbraně, munici a další obdobné předměty. Jednoho muže zadrželi. Obyvatele domu z bezpečnostních důvodů evakuovali. Na místě je pyrotechnik. Nikdo není v ohrožení, uvedla policie.

O případu informovali policisté na sítí X.Okolí bytového domu v ulici Boženy Němcové policisté uzavřeli. Nájemníci se po provedení potřebných úkonů budou moci do svých bytů vrátit. V souvislosti s událostí zadrželi kriminalisté jednoho muže, který je v policejní cele. Policisté uvedli, že více informací poskytnou, jakmile to bude možné.

Video  Hasiči z Olomouce museli sundat z ruského kola 34 lidí  - HZS Olomouckého kraje
Video se připravuje ...

 

Témata:
evakuacemunicezbraněokres ChomutovBožena NěmcováKlášterec nad Ohří
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud