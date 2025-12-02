Zbraně a munice v bytě v Klášterci nad Ohří: Dům museli policisté evakuovat!
Policisté objevili v bytě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku střelné zbraně, munici a další obdobné předměty. Jednoho muže zadrželi. Obyvatele domu z bezpečnostních důvodů evakuovali. Na místě je pyrotechnik. Nikdo není v ohrožení, uvedla policie.
O případu informovali policisté na sítí X.Okolí bytového domu v ulici Boženy Němcové policisté uzavřeli. Nájemníci se po provedení potřebných úkonů budou moci do svých bytů vrátit. V souvislosti s událostí zadrželi kriminalisté jednoho muže, který je v policejní cele. Policisté uvedli, že více informací poskytnou, jakmile to bude možné.
