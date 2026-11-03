Dvaačtyřicet let brázdil Lubomír Sliž republiku jako strojvůdce v lokomotivách. Celý život byl zdráv, až před pěti lety ho přepadly první cévní potíže. „Zdědil jsem je po tátovi. Také trpěl na ucpávání cév, měl dva infarkty i dvě mozkové mrtvice,“ vzpomíná.
On sám si prožil srdeční infarkt před třemi lety. „Po operaci srdce mi bypass dali i do levé nohy, poté mi cévy vyměnili v tříslech a v krkavici. Nakonec mi přestala fungovat i pravá noha. Nedošel jsem ani na záchod. Přišel jsem o palec,“ říká Lubomír Sliž.
Hrozila mu amputace
Hrozilo, že kvůli špatnému prokrvení přijde o celou nohu definitivně. „To by pro mě byla katastrofa. Na doživotí bych byl invalida. Třinečtí chirurgové však přišli s revolučním řešením: Že mě promění trošku v býka a voperují mi jeho tepnu,“ směje se senior.
Pouhý měsíc a půl po operaci nejenže chodí, ale zas si může zahradničit a kutit u svého domu na Frýdecko-Místecku. „Je to zázrak,“ dodává.
Zajímavostí je i to, že tepnu koupila nemocnice za 70 tisíc v USA, protože ji chtěla průkopnicky aplikovat na vhodném pacientovi a ten se právě našel v Lubomíru Sližovi. Žádná z pojišťoven tepnu neproplácí.
Mají prvenství
Cévní chirurgové Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí jsou tak první, kdo v Česku obnovili prokrvení nohy díky tepně zvířecího původu. Podobný postup použili v září jejich kolegové z Ostravy. Ti do ruky pacienta pro změnu voperovali hovězí tepnu kvůli pravidelné hemodialýze. Lubomír je ale díky zákroku uzdravený a může chodit. Stejnou naději tak nyní díky průkopnické operaci mají desítky tisíc pacientů. Ischemickou chorobou dolních končetin trpí podle odhadů 5 až 10 % populace nad 50 let.
„Pacient už neměl vlastní žílu a umělou náhradu jsme kvůli infekci implantovat nemohli. Hovězí tepna nám dala možnost vrátit do jeho nohy krev i v situaci, kdy by jinak nezbývalo mnoho možností,“ potvrzuje hlavní operatér Rudolf Mikoviny.
Jak přesně je zákrok provedený? „Propojili jsme jí stehenní tepnu s tepnou podkolenní. Uzavřený úsek tak přemostili a obnovili průtok krve do postižené končetiny,“ uvedl vedoucí lékař operačních sálů Radoslav Šolek.