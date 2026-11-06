„Kapři, amuři, štiky i sumci za letních veder nežrali. Proto mají nižší váhové přírůstky,“ řekl v pátek při začátku výlovu hospodář Jan Stehlík (40). Voda v rybníku měla v létě 32 stupňů a byly jako omámené.
Nejen extrémní teploty v rybnících zabíjely. „Velké problémy každoročně nadělají kormoráni. Snese se jich třicet nad hektarový rybník a ryby zcela vybijí. Obrovské zklamaní nám připravili u candáta, který jakoby kompletně zmizel,“ uvedl Stehlík.
Cenu zvýšili minimálně
Cenu kapra přes veškeré problémy zvýšili jistebničtí oproti loňsku jen o tři koruny, na 115 Kč za kilo. „To je myslím si solidní, jinde je mnohem dráž. Kaprů by mělo byt i podle dnešního výlovu Bezruče dost až do Štědrého dne,“ potěšil hospodář zájemce o pochutnání. Na výlov můžete zajít ještě celý víkend.
Pro rybu si přišli i bratři Toník (10) a Radek (8). „Tento kapr má pět a půl kila, je těžké ho udržet, on se navíc ještě čiperně cuká,“ smáli se kluci. Bezruč i okolních zhruba 50 rybníku vydá ročně mezi 120 až 140 tunami ryb.
Aktuální ceník ryb pro rok 2026
* Kapr 115 Kč/kg
* Amur 130 Kč/kg
* Tolstolobík 50 Kč/kg
* Štika 270 Kč/kg
* Lín 160 Kč/kg