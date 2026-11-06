„Kapři, amuři, štiky i sumci za letních veder nežrali. Proto mají nižší váhové přírůstky,“ řekl v pátek při začátku výlovu hospodář Jan Stehlík (40). Voda v rybníku měla v létě 32 stupňů a byly jako omámené.

Nejen extrémní teploty v rybnících zabíjely. „Velké problémy každoročně nadělají kormoráni. Snese se jich třicet nad hektarový rybník a ryby zcela vybijí. Obrovské zklamaní nám připravili u candáta, který jakoby kompletně zmizel,“ uvedl Stehlík.

Výlov rybníka Rožmberk v minulých letech.
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Cenu zvýšili minimálně

Cenu kapra přes veškeré problémy zvýšili jistebničtí oproti loňsku jen o tři koruny, na 115 Kč za kilo. „To je myslím si solidní, jinde je mnohem dráž. Kaprů by mělo byt i podle dnešního výlovu Bezruče dost až do Štědrého dne,“ potěšil hospodář zájemce o pochutnání. Na výlov můžete zajít ještě celý víkend.

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Hlavní hospodář rybníkářství Jan Stehlík při výlvou rybníku Bezruč v Jistebníku. (listopad 2026)
Zdroj: Karel Janeček

Pro rybu si přišli i bratři Toník (10) a Radek (8). „Tento kapr má pět a půl kila, je těžké ho udržet, on se navíc ještě čiperně cuká,“ smáli se kluci. Bezruč i okolních zhruba 50 rybníku vydá ročně mezi 120 až 140 tunami ryb. 

Kapr patří mezi klasické české vánoční tradice.
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Aktuální ceník ryb pro rok 2026

* Kapr 115  Kč/kg

* Amur 130 Kč/kg

* Tolstolobík 50 Kč/kg

* Štika 270 Kč/kg

* Lín 160 Kč/kg

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Výlov rybníka Bezruč v Jistebníku. Kapr zdražil o pár korun, rybám ublížilo extrémní léto.
Výlov rybníka Bezruč v Jistebníku. Kapr zdražil o pár korun, rybám ublížilo extrémní léto.
Autor: Blesk:Karel Janeček