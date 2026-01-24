Fenka Eri, kříženec huskyho a německého ohaře, by se asi hodně divila, kdyby věděla, že kolem půtek dvou znesvářených stran v obci bude aktuálně hrát hlavní roli. V zápise posledního zastupitelstva je zmíněna jako důvod k odvolání starosty právě ona!
„Jsem holt pejskař, moje Eri chodí všude se mnou. Je to vychovaný, mírumilovný pes. Brával jsem ji s sebou i na úřad, ale lidé s tím byli v pohodě. Probůh, jsme malá vesnice o 150 lidech, všichni se tu známe,“ řekl ex-starosta Jaroslav Horký.
„Kdyby aspoň řekli nějaký pořádný důvod, ne takovou absurditu,“ trvá Horký na tom, že o jiných důvodech k odvolání řeč na zastupitelstvu nešla.
Důvodů prý bylo víc
Navrhovatelem odvolání Horkého byl místostarosta Kamil Hájek. Ten s Horkým nesouhlasí.
„Je třeba říct, že pana Horkého jsem neodvolal já, ale zastupitelstvo. Ten pes určitě nebyl jediným důvodem. Bylo jich více. To, že se dostal do zápisu jako jediný důvod, bylo způsobeno hlasováním v nervózní atmosféře a presu,“ řekl Blesk.cz Hájek.
Podle něj je současná kauza důsledkem boje dvou dlouhodobě znesvářených stran v obci. „Probíhá tady něco jako dlouholetý rozvod,“ připustil.
Neustálé změny vedení
Atmosféra v Mladecku je dlouhodobě napjatá. Během deseti let se tu konalo už sedmero voleb. Aktuálně sedí v čele obce staronová starostka Jana Švejdová, předchůdkyně a nyní i nástupkyně Horkého.
Žádné mimořádné volby se ale na základě současné situace zdůvodňované psem konat nebudou. Na podzim se konají řádné volby do obecních zastupitelstev. V nich se opět bude rozhodovat o vedení Mladecka.
