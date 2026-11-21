„Zatím nevíme, co ukrývá, protože byla silně promáčená a nyní je v péči restaurátorů. Po vysušení snad zjistíme, jaké poselství nám předchozí generace zanechaly,“ uvedl mluvčí mněsta Roman Konečný.
Technické služby kašnu, nazvanou po někdejším purkmistrovi Emilu Rochowanském, rozebraly kvůli závadě. Ze džbánu, který drží ženská postava neteče voda. „Chceme, aby byla ke 90. výročí v pořádku,“ řekl náměstek Dalibor Halátek.
VIDEO: Historik Michal Valeček ukazuje předměty spjaté s historií výroby čokolád a oplatek v Opavě.