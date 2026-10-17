Věhlasný restauratér provozoval podnik s vonícími šálky lahodných nápojů na několika místech, než se usadil právě v sadech Svobody. „Pronájem letní kavárny v tehdy sadech Císaře Josefa získal ještě před první světovou válkou,“ říká historik Zdeněk Kravar (55).
Dnes byste kavárnu Niedermeyer café Troppau na stejném místě hledali marně. Zbyly po ní jen dvě maličké terásky. Blýská se však na lepší časy! Zastupitelé už výstavbu promenádní kavárny na původním základu secesního podniku odhlasovali.
I přes výhrady architekta a opozičního kolegy Jana Zelinky, který nesouhlasí se změnou územního plánu. „Uznávám, kavárna v tomto místě byla a může být, ale metodika je prostě špatná,“ řekl. Přesto to plány zvolených zástupců města nenarušilo.
Nepřežila konec války
Historie kavárny začala kolem roku 1905, kdy ji provozovala Marie Krupitza. Podnik tehdy nesl její jméno. V roce 1911 už měl jiného majitele a postupně se stal známým jako letní kavárna Niedermayer.
Podnik měl charakter měšťanské zahradní kavárny a těžil i z umístění v městských sadech. Letní kavárna Niedermayer však nepřežila konec druhé světové války. Stejně jako řada dalších opavských podniků byla během bojů o město zničena. Na Velikonoce roku 1945 vyhořela.
Kdo byl Leopold Niedermeyer (†68)
Leopold se narodil 10. listopadu 1854 v Dolním Rakousku. V roce 1885 se ve Vídni oženil a o čtyři roky později se Niedermeyerovi přestěhovali do Opavy. Leopold získal koncesi k provozování kavárny, podnikal na několika místech města. Zemřel na následky mozkového krvácení 13. října 1923.
Rodinný podnik převzala jeho vdova Ernestina a v roce 1931 se stal provozovatelem kavárny jeho syn Alexandr. V otcově podniku pracoval od mládí a začínal tam jako číšník. Po převzetí nechal rozšířit prostory kavárny a pořídil moderní vybavení.
Historie kaváren, které rodina Niedermeyerů v Opavě provozovala, je podrobně popsána v knize Jaromíry Knapíkové „Nad šálkem kávy. Příběhy opavských kaváren 1789–1989“ z roku 2018.
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