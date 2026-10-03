Příběh věhlasného domu se začal odvíjet před více než 150 lety. V roce 1897 objekt zakoupil židovský obchodník a továrník Šimon Semler (1852 až 1921). Pro dům tak nastaly zlaté časy.
Rodina Semlerů vlastnila železárny v Chrástu a Nové Huti, u Vochova Šimon založil továrnu na drátěné zboží, kde se později vyráběly proslulé gramofonové jehly SEM, a obchodoval i se dřevem a potravinami.
Po smrti Šimona získali dům synové Hugo a Oskar. „V roce 1925 zahájili modernizaci budovy. Hudební salon v Hugově bytě byl na začátku 30. let upraven podle návrhu Adolfa Loose,“ řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková.
V té době žila Oskarova rodina v pronájmu v sousední ulici a plánovala, že se rovněž přestěhuje do rodinné rezidence. Proto jim architekt Loos vypracoval velkorysý plán dvoupodlažní nástavby domu.Tento projekt se však nakonec nerealizoval. Rodina Oskara Semlera místo toho zakoupila dům na Klatovské třidě č. 110 - dnešní Semlerova rezidence.
Zachovaly se obklady i dveře
V nyní rekonstruovaném bytě se jako zázrakem dochovaly původní dveře dýhované jilmovým kořenovým dřevem, čalouněné dveře či ořechové obklady. „Jsou tu i obklady z mramoru fantastico, který se vyznačuje zajímavým černobílým žilkováním a hudebnímu pokoji, který Loos navrhl přímo pro manželku Huga Semlera Helenu, dodal výborné akustické vlastnosti,“ prozradil vedoucí památkového odboru magistrátu Karel Zoch.
Naopak nábytek je pryč. „Místnosti tak ještě dovybavíme stejným nebo podobným nábytkem, který kdysi využíval i Adolf Loos,“ podotkl Zoch.
Důstojník se zastřelil
Hugo Semler v bytě žil až do roku 1939, kdy se jemu a bratrovi Oskarovi i s rodinami podařilo za dramatických okolností uprchnout před nacisty. Jejich dům, jako majetek Žida, byl Němci zkonfiskovaný a objekt si pro sebe zabavila armáda. „Za války tady sídlil německý vojenský velitel města Georg von Majewski, který zde 6. května 1945 podepsal s Američany kapitulaci německé posádky,“ uvedl Zoch.
Ihned po podpisu, když se dozvěděl, že jej čeká pobyt ve vězeňském táboře, vytáhl generálporučík Majewski ze stolu zbraň a před zraky amerického důstojníka, podplukovníka Percyho H. Perkinse, svého štábu a manželky se zastřelil.
Vojáci tu zůstali
Vojenská historie objektu pokračovala i za socialismu po válce a za socialismu. Objekt využívala Československá lidová armáda. „Sídlila zde Městská vojenská správa Plzeň, která vedla evidenci branců a vojáků v záloze,“ nastínila Barborková.
Dům se tak dostal do povědomí Plzeňáků tím, že si sem mladí kluci chodili pro povolávací rozkazy na vojnu. V roce 1968 při okupaci Československa budovu nakrátko obsadila sovětská armáda. Armáda České republiky dům opustila v roce 2002, od té doby byl objekt opuštěný.
Bude tu zážitkové muzeum
Významnému domu se nyní blýská na lepší časy. Město ho dva roky rekonstruovalo a teď je konečně vše hotové. Vznikne zde zážitkové muzeum. „Expozice bude mapovat události roku 1945 od dubnového bombardování města až po příjezd spojeneckých vojsk do Plzně. Její součástí bude Loosův interiér, v němž byla stvrzena německá kapitulace,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.
„V suterénu provede výstava návštěvníka válečnou Plzní, ukáže mu výrobu zbraní ve Škodovce, zprostředkuje atmosféru bombardované Plzně, kterou umocní simulátor válečného krytu,“ dodala.
Nejcennější kousek
Nejcennější exponát muzea je již na svém místě. Je jím legendární americký tank Sherman, který stojí v nově vybudované rozlehlé přístavbě domu. Stroj se dříve nacházel v plzeňské zoo. Pak ho zrenovoval Pavel Rogl se svými kamarády z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize americké armády.
„Dělali jsme na něm rok. Celý jsme ho opravili a přidali optiku a repliky zbraní. Teď vypadá stejně, jako za druhé světové války,“ prozradil Rogl. Dopravit tank do muzea ale nebylo vůbec jednoduché. Loni ho sem jeřáb přepravil přes střechu domu z Klatovské třídy. Část muzea bude také věnována Slavnostem svobody a veteránům. Zrekonstruované muzeum se otevře na jaře příštího roku.
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