Areál o rozloze 1,2 hektaru, fungovala zde do roku 1985 výroba cihel. „Od té doby areál chátral a v roce 2020 byl na něj vydán demoliční výměr,“ řekl Miroslav Boček, který statek před šesti lety koupil a tím ho zachránil.
Tři památkově chráněné objekty opravil tak dobře, že cihelna dostala nominaci na letošní cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro. Areál podle památkářů představuje v téměř kompletní podobě mimořádně cenný a do současnosti již velmi vzácně dochovaný doklad tradiční cihlářské výroby menšího rozsahu.
„Fakturačně jsem do toho dal celkem 4,6 milionu. Asi půlku proplatilo ministerstvo kultury a Plzeňský kraj. Bez nich by se obnova nepodařila. Kdybychom to nedělali svépomocí, tak by to stálo přes deset milionů. Třeba všechno dřevo je z našeho lesa,“ podotkl Boček.
Prodej díky důvěře
Cihelnu koupil, když sháněl areál pro techniku. Nechtěl stavět novou halu, ale hledal volný objekt. Dohodl se proto s rodinou původního majitele cihelny. „Dvacet let za ním chodila spousta lidí, ale nechtěl ji prodat. Ale mě znal odmalička, dědu i mámu. Chtěl jsem to za rozumnou cenu, protože to byla demolice,“ uvedl Boček.
„Nevěděl jsem, že to budu takhle rekonstruovat, to vyplynulo až z postupných oprav. Tehdy jsem ale netušil nic o stavebnictví. Ale nakonec jsem za to rád, protože mě to chytlo,“ dodal.
Farmář nedávno skončil s opravami všech tří památkových objektů. Kanceláře a kůlny nechal po dohodě s ministerstvem kultury z ochrany vyjmout a přestavěl je. „Domluvili jsme se, že rekonstrukce bude probíhat tak, aby vnější tvar a úprava budov zůstala stejná,“ uvedl. Změnila se jen vnitřní dispozice krovu pro průjezd zemědělské techniky.
Pro veřejnost
Současná podoba je z roku 1936. Podle Bohuslava Nováčka, který dělal technický dozor, je v cihelně mimořádně zachovalá technologie, prakticky jako nová, jako by byla zakonzervovaná olejem a požárem. Cihelna totiž v roce 1983 vyhořela.
Kromě opravené pece, by šly spustit i další stroje - lisy, kráječe i podavače, což také bylo cílem obnovy areálu.
„Chceme, aby sem chodila veřejnost. Je to u silnice, přístupné, není to oplocené. Cihelna do přírody pasuje. Kolem je hliniště na těžbu hlíny. Celých těch 1,2 hektaru je vlastně vytěžené hliniště,“ dodal Nováček.
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