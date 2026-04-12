V Hutově (něm. Hutdorfel) se vše točilo kolem těžby břidlice. Jak původně německá osada vznikla, se neví téměř nic, ale nejspíš za vším stojí rodina George Latzela (1820 až 1899), pozdějšího majitele okolních břidlicových lomů.
Pocházel z Ondřejovic (něm. Endersdorf). „Není známo, jak získal povolení zahájit těžbu břidlice, nicméně ji těžil a zpracovával v okolí Hutova. Zásoboval jí stavební průmysl v Moravském Berouně a okolí,“ popsal Michal Novák (55), majitel historického webu Michalov.cz.
Těžba probíhala v osmi lomech hlubokých až 40 metrů. Dnes jsou zatopené či zarostlé vegetací.
Kapli si postavili sami
Do Hutova se během druhé poloviny 19. století sestěhovávali dělníci s rodinami. Pro ně nechal George Latzel kapli v novorománském stylu postavit. „Postavili ji z místního kamene a břidlice obyvatelé Hutova, plány a zařízení financoval George,“ pokračoval badatel Michal Novák.
Průmyslník se během života stihl čtyřikrát oženit. Zemřel krátce po svatbě se čtvrtou manželkou. Byl pohřben v kryptě kaple Sv. Anny pod oltářem. Část jeho rodiny pokračovala v podnikání, část odjela za štěstím do Spojených států amerických.
Odporné zhanobení
Obec fungovala až do druhé světové války, poté byli němečtí obyvatelé odsunuti. Hutov upadl v zapomnění. Domy byly srovnány se zemí, kaple vydržela. Ještě po válce tu byly mše.
V 60. letech došlo k nechutnému činu. „Někdo se vloupal do kaple, rozbil náhrobní desky a ukradl snubní prsten z hrobu. Pachatelé vzali i Latzelovu lebku a narazili ji před chrámový vchod na kůl. Není jasné, kdo to byl. Údajně opilí brigádníci z Ostravy nebo milicionáři,“ uvedl Novák.
Záchrana nepravděpodobná
Devastace kaple dál pokračovala. Lidé si z ní brali, co uznali za vhodné, trampové údajně rozebírali ze stropu trámy na dřevo na oheň. Dnes je z kaple ruina se zbytky obvodových zdí a věže.
O její záchranu měla projevit zájem církev, které patří. Jenže veškeré okolní pozemky kolem ní jsou v soukromých rukou. K dohodě o opravě, už jen kvůli případnému přístupu techniky, nedošlo. Tajemná aura kaple tak dnes láká už jen turisty.
