První čokoládu vyrobili v Opavě v roce 1840 a byla vůbec největší v Rakousko-uherské monarchii. Proto bylo s podivem, že ve sbírkách muzea byl jen jediný exponát! Historické foto závodu z roku 1931. „Jinak nic. I přes bohatou a slavnou historii firmy,“ řekl historik Michal Valeček.
Slezské zemské muzeum proto oslovovalo někdejší pracovníky, aby se poohlédli po předmětech spjatých s původní firmou Fiedor a jejími nástupci. Podařilo se shromáždit stovku unikátních artefaktů z historické výroby oplatek a čokolád.
Sešly se unikáty
„Výjimečné jsou reklamní leták a obal na bonbony z Fiedoru z doby před 2. světovou válkou. Též nám lidé přinesli obaly z cukrovinek, hrníčky, unikátem jsou odlévací kovové formy na čokoládu nebo sešit učenky tehdy státního podniku,“ vypočetl Valeček.
Historik Michal Valeček ukazuje předměty spjaté s historií výroby čokolád a oplatek v Opavě. Karel Janeček
Jak dodal, firma vyrábějící sladkosti vždy byla a stále je pro Opavu stěžejní. „Je největším zaměstnavatelem města. V roce 1974 vyráběla 10 tisíc tun čokolád za rok, dnes je to přes 100 tisíc tun,“ dodal.
Největší v celé monarchii
Oplatky vyráběli v Opavě za Rakousko-Uherska jen ručně. Na strojovou výrobu přešli před 1. světovou válkou.
„Byla největší továrnou na cukrovinky celé monarchie i Evropy. Manželka jednoho z potomků zakladatelů změnila malý podnik v giganta,“ sdělil historik Michal Valeček.
Zajímavosti firmy
*Slavná úplatkářská firma Fiedor vznikla v roce 1840 a sídlila v Olomoucké ulici, teď sídlí ve Vávrovicích u Opavy.
*Po roce 1948 její majitele odsunuli a jejím nástupcem byl konglomerát Ika. Národní podnik byl provozovatel cukrovinkářských firem v celé oblasti.
*Opavská čokoládovna nedbalostí pracovníků v roce 1963 shořela a požár zničil kompletně výrobu.