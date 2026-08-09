Landsbergerovi kdysi patřili k nejbohatším a nejvlivnějším lidem ve městě. Textilní magnát Adolf Abraham Landsberger (1840 až 1914) tady vybudoval jednu z největších textilek v Rakouském Slezsku, pomáhal rozvíjet město a za to byl dokonce povýšen do šlechtického stavu s přídomkem „von Freideck“.
Jeho honosná vila s rozlehlou zahradou stála tam, kde dnes lidé chodí do Faunaparku. Pak ale přišla druhá světová válka. Rodina přišla o domov, majetek i svůj dosavadní život a odešla do exilu.
Landsbergerovu továrnu převzala kdysi textilka Slezan, která už ale také nefunguje. Od roku 2014 probíhá postupná demolice a proměna celého areálu.
Tulipán po vnučce
„Teď se však symbolicky vrací. Ne díky pomníku nebo pamětní desce, ale prostřednictvím vzácného tulipánu Yvonne Meyer, který nese jméno vnučky Landsbergerových, jež v zahradách rodinné vily vyrůstala,“ sdělil předseda Spolku pro Faunapark Petr Dvořáček.
Cibulky Faunaparku věnovala Sasha Meyer, pravnučka Adolfa A. Landsbergera. Jeho šlechtění trvalo více než 15 let. Nizozemští šlechtitelé Axel Vroling a Mark Ruiter jej trpělivě vyšlechtili křížením dvou odrůd, než vznikla jedinečná květina nesoucí jméno Yvonne Meyer.
Na jaře poprvé rozkvetou kytky právě ve Faunaparku – na místě, kde si kdysi hrála malá Yvonne. Po více než 80 letech se tak domů vrátí nejen její jméno, ale i vzpomínky na rodinu, která výrazně ovlivnila podobu Frýdku. „Pro nás to nejsou jen tulipány. Je to návrat části historie našeho města,“ dodal Dvořáček.
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