„Pavlík byl náš nejmladší bratr. Bylo nás celkem 14 sourozenců, sedm sester a stejně tak bratrů. On byl velký dobrák, každému pomohl. Ano, bral drogy, byl homosexuál, to by mu někdo mohl vyčítat, ale takto skončit život mu nikdo nemohl přát,“ plakala u soudu sestra Květa (58).

Bratra vloni o Štědrém dnu zavraždil jeho kamarád Vladimír J. Bezcitně, opakovanými ranami do hlavy se sekerou v ruce, posilněn drogami a alkoholem. Po vraždě sám zavolal policisty. „My na něm čekali se štědrovečerní večeří, nepřišel. Až nám řekli, že ho ten gauner rozsekal,“ říká Květa.

Vladmír J. (58) dostal za brutální vánoční vraždu přítele Pavla K. (†54) bez měsíce 16 let vězení. Vinu přiznal.
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U vánočního stolu s ní ani sestrami Zdeňkou (51) a invalidní Růženou (59), o kterou se staral nejvíce, už neusedne. „Ale zjevuje se mi ve snu, náš milovaný Pavlíček. Přišli jsme o něj kvůli žárlivosti jeho kamaráda,“ dodává.

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O bratra Pavla (†54) přišly rukou vraha sestry Květa (58), Zdeňka (51) a Růžena (59, zleva). (listopad 2026)
Zdroj: Karel Janeček

Vladimíra J. poslal soud ve středu na 15 let a 11 měsíců do kriminálu a nařídil mu protitoxikologickou léčbu. „Byl jsem v době vraždy pod jejich vlivem. Zatemnily mi mysl. Když bych mohl, vrátil bych čas,“ kál se před soudem. Státní zástupce si ještě ponechal lhůtu na rozmyšlenou. 

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Vladmír J. (58) dostal za brutální vánoční vraždu přítele Pavla K. (†54) bez měsíce 16 let vězení. Vinu přiznal.
Vladmír J. (58) dostal za brutální vánoční vraždu přítele Pavla K. (†54) bez měsíce 16 let vězení. Vinu přiznal.
Autor: Foto Blesk - Karel Janeček