„Pavlík byl náš nejmladší bratr. Bylo nás celkem 14 sourozenců, sedm sester a stejně tak bratrů. On byl velký dobrák, každému pomohl. Ano, bral drogy, byl homosexuál, to by mu někdo mohl vyčítat, ale takto skončit život mu nikdo nemohl přát,“ plakala u soudu sestra Květa (58).
Bratra vloni o Štědrém dnu zavraždil jeho kamarád Vladimír J. Bezcitně, opakovanými ranami do hlavy se sekerou v ruce, posilněn drogami a alkoholem. Po vraždě sám zavolal policisty. „My na něm čekali se štědrovečerní večeří, nepřišel. Až nám řekli, že ho ten gauner rozsekal,“ říká Květa.
U vánočního stolu s ní ani sestrami Zdeňkou (51) a invalidní Růženou (59), o kterou se staral nejvíce, už neusedne. „Ale zjevuje se mi ve snu, náš milovaný Pavlíček. Přišli jsme o něj kvůli žárlivosti jeho kamaráda,“ dodává.
Vladimíra J. poslal soud ve středu na 15 let a 11 měsíců do kriminálu a nařídil mu protitoxikologickou léčbu. „Byl jsem v době vraždy pod jejich vlivem. Zatemnily mi mysl. Když bych mohl, vrátil bych čas,“ kál se před soudem. Státní zástupce si ještě ponechal lhůtu na rozmyšlenou.