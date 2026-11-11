Oběť i jejího vraha spojovala nejen stejná sexuální orientace, ale též záliba v drogách. Nadělovali si jich po stromeček opravdu hojně. Místo dárečků si pokouřili marihuanu, šňupali pervitin i extázi. Když se přidal alkohol, změnil se Vladimír v nevypočitatelnou bestii.
Poté, co se nahý Pavel vracel ze sprchy, mu rozbil zničehonic obličej a lebku sekerou! „Vedený úmyslem jej usmrtit a bez jakéhokoliv předchozího konfliktu,“ popsal u soudu žalobce David Bartoš.
Bil ho, i když chroptěl
Do hlavy oběti bezcitný Vladimír mlátil jako šílený nejméně 11krát. „Tak velkou intenzitou, že upadl poškozený na podlahu a chroptěl v tratolišti krve. I pak pokračoval v útoku a zasazoval mu další údery. Zvlášť surové a likvidační,“ dodal žalobce.
Poté vrah zavolal polici a k ohavnému činu se doznal. „Prohlašuji vinu. Drogy mi zatemnily mysl. Ten útok si nepamatuji,“ prohlásil krátce před tím, než ho poslali na 15 let a 11 měsíců do basy. Musí se také podrobit protitoxikologické léčbě. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.
„Kdybych mohl, vrátil bych čas. To je mé největší přání. Rád bych se omluvil rodině za to, co se stalo,“ hlesl u soudu vrah. K motivu mordu se odmítl jakkoliv vyjadřovat.
Sestry: „Vraždil ze žárlivosti!“
Soud bedlivě sledovaly i sestry zavražděného Pavla K. „Ke štědrovečerní večeři měl přijít k nám. Místo toho šel ke svému vrahovi. Zabil ho ze žárlivosti, a proto, že mu z těch drog harašilo. Milovaný Pavlík se nám nikdy nevrátí,“ plakala Květa (58).
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