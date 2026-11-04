Loni v září do sebe Žaloudek v jedné z hospod na Brněksku lil jedno pivo za druhým, když náhle od vedlejšího stolu zaslechl, že nedaleko zemřel movitý senior (†77).
Okamžitě ho napadlo, že dům vykrade a vyřeší tak své dluhy. Když se ale dostal dovnitř, narazil na nebožtíkova bratra, jeho dvojče! Pokud by Žaloudek nebožtíka znal, zřejmě by se vyděsil k smrti, že vidí jeho ducha! On se ale na seniora vrhl a napadl ho pěstmi.
Překousal si pouta
„Pěstmi a kopnutím nohy mu poranil mozek a způsobil mu zlomeninu obratle. Spoutal ho lepící páskou a nechal ho v zadní části sklepa a z domu odešel,“ stálo v obžalovacím spise. Zraněný senior ale ukázal obrovskou vitalitu, pouta překousal a dokázal si přivolat pomoc. Pokud by to sám nezvládl, neměl šanci přežít.
Státní zástupce pro násilníka požadoval trest devět let za mřížemi, obhájce šest let. Podle obou se jednalo jen o loupež. Soudce Krajského soudu v Brně, ale případ překvalifikoval na pokus vraždy a Žaloudek tak vyfasoval od soudního tribunálu 16 let vězení.
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