Tomáš po vraždě družinářky Elišky (†61) popsal problémy v Poříčí: Vedení obce situaci neřešilo?!
Brutální vražda školní družinářky Elišky (†61) otřásla Velkým Poříčím na Náchodsku. Místní Tomáš Polický tvrdí, že na problémy v obci upozorňoval už dříve. Vedení je ale prý neřešilo. Ještě den před smrtí Elišku viděl s dětmi na náměstí.
Městečkem na Náchodsku otřásla brutální vražda oblíbené školní družinářky Elišky (†61). Obyvatel Velkého Poříčí Tomáš Polický dlouhodobě upozorňoval na problémy v obci, které podle něj souvisely s prodejem obecních nemovitostí. V některých z nich prý žijí lidé, s nimiž mají místní potíže. Vedení obce ale podle něj situaci neřešilo. „Je smutné, že to muselo dojít až do této tragédie,“ povzdechl si.
Poslední setkání
Ještě den před smrtí ji Tomáš viděl s dětmi na náměstí. „Byla v pohodě, pozdravila, zamávala,“ vzpomínal na poslední setkání s družinářkou. Ta se druhý den stala obětí násilného útoku. Její tělo našli ve čtvrtek odpoledne na břehu řeky Metuje. Do pátrání se policisté pustili poté, co Eliška nepřišla domů ani do práce a nikdo se jí nemohl dovolat.
Na těle ženy bylo mnoho bodnořezných ran. Pachatel se navíc podle dosavadních informací zmocnil jejích věcí. Policisté podezřelého muže (34) dopadli ještě v noci. Co přesně se mezi ním a vychovatelkou odehrálo a proč na ni zaútočil, zatím není jasné. Policie motiv činu dosud neupřesnila.
Místní podivín
Ani podezřelý nebyl pro obyvatele obce neznámou tváří. Žil tam řadu let a podle místních působil spíše nenápadně. „Byl v pronájmu a hodně času trávil doma hraním her. Údajně jel i v drogách. Jinak se jevil jako spíše tichý člověk,“ popsali ho lidé z obce. Právě proto brutální čin vyvolává tolik otázek. Nikdo zatím nedokáže říct, co se stalo osudného dne a proč se terčem útoku stala právě Eliška.
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