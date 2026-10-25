Tomáš po vraždě družinářky Elišky (†61) popsal problémy v Poříčí: Vedení obce situaci neřešilo?!

Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Autor: Jitka Pecharová, Andrea Vídeňská - 
25. října 2026
05:00

Brutální vražda školní družinářky Elišky (†61) otřásla Velkým Poříčím na Náchodsku. Místní Tomáš Polický tvrdí, že na problémy v obci upozorňoval už dříve. Vedení je ale prý neřešilo. Ještě den před smrtí Elišku viděl s dětmi na náměstí.

Městečkem na Náchodsku otřásla brutální vražda oblíbené školní družinářky Elišky (†61). Obyvatel Velkého Poříčí Tomáš Polický dlouhodobě upozorňoval na problémy v obci, které podle něj souvisely s prodejem obecních nemovitostí. V některých z nich prý žijí lidé, s nimiž mají místní potíže. Vedení obce ale podle něj situaci neřešilo. „Je smutné, že to muselo dojít až do této tragédie,“ povzdechl si.

Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Krimi Oblíbená vychovatelka Eliška se nevrátila domů z družiny: Zabil ji místní podivín!?

Poslední setkání

Ještě den před smrtí ji Tomáš viděl s dětmi na náměstí. „Byla v pohodě, pozdravila, zamávala,“ vzpomínal na poslední setkání s družinářkou. Ta se druhý den stala obětí násilného útoku. Její tělo našli ve čtvrtek odpoledne na břehu řeky Metuje. Do pátrání se policisté pustili poté, co Eliška nepřišla domů ani do práce a nikdo se jí nemohl dovolat.

Na těle ženy bylo mnoho bodnořezných ran. Pachatel se navíc podle dosavadních informací zmocnil jejích věcí. Policisté podezřelého muže (34) dopadli ještě v noci. Co přesně se mezi ním a vychovatelkou odehrálo a proč na ni zaútočil, zatím není jasné. Policie motiv činu dosud neupřesnila.

 

Místní podivín

Ani podezřelý nebyl pro obyvatele obce neznámou tváří. Žil tam řadu let a podle místních působil spíše nenápadně. „Byl v pronájmu a hodně času trávil doma hraním her. Údajně jel i v drogách. Jinak se jevil jako spíše tichý člověk,“ popsali ho lidé z obce. Právě proto brutální čin vyvolává tolik otázek. Nikdo zatím nedokáže říct, co se stalo osudného dne a proč se terčem útoku stala právě Eliška.

Ilustrační foto
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Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
vychovatelkanarkomanpodivíndružinavýchova dětíbodnoutvražda ženyvraždaokres NáchodsmrtMetujeVelké Poříčí
Jitka Pecharová
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