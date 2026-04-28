Sotva se oteplilo, už se našli tací, kteří hledají osvěžení v kašnách. Ty jsou v provozu sotva týden a je v nich pořádně studená voda. „Rozhodně neslouží k tomu, aby se v nich někdo koupal,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.
Hop do vody
Němec se na náměstí vysvlékl pouze do spodního prádla a skočil do kašny s názvem Anděl. Ve vodě vydržel jen nezbytně nutnou dobu, aby ho mohl jeden z kamarádů natočit na mobil.
Pak vylezl z vody a velmi rychle se oblékl, zatímco k němu dorazil i zbytek skupiny přátel. Muž obklopený svými kamarády byl ze svého výkonu tak nadšený, že skupinka ani nezpozorovala, jak k nim přijelo auto s hlídkou městské policie. Událost totiž zaznamenal městský kamerový systém.
Vysoká pokuta
Za koupání se v kašně může mladík dostat vysokou pokutu a to až deset tisíc korun. „Nejde totiž jen o porušení pravidel, ale především o bezpečnost. Povrch kolem kašen i jejich vnitřní části bývají velmi kluzké a snadno zde může dojít k pádu a následnému zranění, zvláště když jsou plavci pod vlivem alkoholu," varovala Pužmanová a dodala:
„Riziko představují také samotné trysky a další technické prvky, u nichž může při neopatrném pohybu dojít k poškození. Jejich oprava a uvedení do původního stavu pak může znamenat nemalé náklady.“
Kašny lákají
Strážníci u Němce nezjišťovali, jestli byl opilý, z dechu alkohol cítit nebyl. Koupání v kašnách na historickém náměstí Republiky v Plzni je celkem „běžná záležitost“. Hlavně pak v létě, kdy panují tropická vedra. Lidé, často posilněni alkoholem, se tady rádi koupají. Jde jak o cizince, tak i místní.