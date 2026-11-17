„Máme šikovné odsouzené,“ řekl zástupce ředitele Petr Dvorský v ateliéru, kde mohou vězňové trávit čas a přiložit ruku k dílu pro dobrou věc. Musí si to ale přístupem zasloužit.
„Nejčastěji tvoří hračky pro děti do nemocnic. Dále malují nebo vyrábějí modely lodí,“ dodal u korábů s vyšperkovanými detaily. Blesk.cz káznici navštívil v rámci prvního dne otevřených dveří, které věznicepořádají.
Někteří vězňové jsou ale kreativní jinak. „Zaostřují na cele příborové nože, v dílně vyrábí mačety, nože či vrhací hvězdice. Jeden doživotně odsouzený vrah si nechal poslat poštou nůž v propisce, chtěl ho užít u soudu, nosil ho v kapse saka. Naštěstí se mu na to přišlo včas,“ líčil Petr Šlosárek z vězeňské služby.
Telefon v ...
Manuální zručnost vězňové ukazují třeba u výroby tetovacích jehel. „Rozeberou holicí strojek, vezmou z něj motorek, pak náplň z propisky a jehlu a můžou se tetovat,“ dodal strážce odsouzených.
Mezi další „vynálezy“ patří ponorné vařiče, boxer na pěst z vidličky, improvizované švihadlo a jiné věci. Mezi celami se kšeftuje s tzv. koni, úzkými balíčky s obsahem od zapalovačů po pornočasopisy.
Co se pašuje zvenčí do cel nejčastěji? Je to jistý konkrétní model mobilního telefonu, který rozměry umožňuje leccos. „Asi tušíte, ve kterém otvoru se odsouzení snaží ho pronést,“ podotkl Petr Šlosárek.
Svoje mohou mít trenky
Každý odsouzený muž v Karviné nafasuje komplet vězeňský oděv. Košile, kalhoty, ponožky, pyžamo, bunda a doplňky jako kapesník, opasek nebo ručník. V zimě navíc vestu, čepici či šálu. „Jediné, co smějí mít v určitých případech svoje, je spodní prádlo,“ doplnil zástupce ředitele Petr Dvorský.
Věznice Karviná má své zdravotní středisko. Dochází sem psychiatr i zubař. Pro ty, kteří trpí cukrovkou, je k dispozici v lednicích inzulín. „Máme tu odsouzeného, který musí na inzulín docházet čtyřikrát denně,“ podotkl Petr Dvorský.
Všichni vězni i jejich medikace jsou pod přísnou kontrolou, kvůli nejrůznějším závislostem mají často tendenci léky zneužívat.
Pykají zde i „doživoťáci“
Karvinská věznice dřív fungovala jako vazební, po od roku 1997 už je klasickou pro výkon trestu. Patří spolu s Valdicemi a Mírovem mezi tři nejtěžší české věznice. Je z nich nejmenší.
Kapacita je zhruba 200 míst. Naplněna je aktuálně z asi 90 procent. Většina cel je dvojmístných. Je vybavena mimo jiné kaplí a zdravotním střediskem. Jsou tu i doživotně odsouzení, dle neoficiálních informací je jich šest.
Zájem předčil očekávání
Poprvé v historii se brány českých věznic v neděli otevřely veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Karviná se připojila rovněž. Zájem byl obrovský. „Všechna místa byla ihned rezervována. Celkem se do útrob věznice podívalo 100 lidí. I další termín 25. listopadu je už teď komplet zarezervován.
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