Chcete se podívat do vězení? Vězeňská služba nabízí jedinečnou možnost!
Pokud vás někdy zajímalo, jak to vypadá ve věznicích, máte šanci to zjistit. A není ani třeba páchat nějaký zločin. Vězeňská služba České republiky totiž oznámila, že se chystá historicky první den otevřených dveří! Akce bude probíhat ve dvou termínech po celé republice.
Asi každého někdy napadlo, jak to chodí a vypadá za dveřmi věznice. Již však není nutné pro tuto informaci páchat zločiny! Vězeňská služba přišla s jedinečnou příležitostí v podobě dne otevřených dveří!
Akce bude probíhat po zařízeních v celé České republice ve dvou termínech. První prohlídky proběhnou ve středu 15. listopadu, druhé kolo nás čeká o deset dní později. Konkrétní program se bude lišit v každé konkrétní věznici.
Pokud byste se chtěli zúčastnit, je nutné se registrovat. Kapacita prohlídek je totiž omezená. Je také nutné dosažení plnoletosti. Před vstupem do vězení bude muset každý návštěvník projít bezpečnostní kontrolou. „Telefony, fotoaparáty, chytré hodinky a další předměty do věznice vzít nemůžete!“ uvedli bachaři. Akce se nesmí zúčastnit lidé s trestní minulostí ani příbuzní vězněných.
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