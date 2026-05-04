Za útěk vězně z Jiřic padají hlavy! Další trestanec proboural strop věznice
Ředitel věznice Jiřice Zdeněk Herman byl kvůli pátečnímu útěku vězně postaven mimo službu. Ze stejného důvodu skončil ve služebním poměru i Hermanův zástupce pro bezpečnost a vedoucí příslušného oddělení. Útěk byl umožněn nepozorností dozorce při čištění prostoru s vypnutými čidly, a Vězeňská služba proto posílí kontroly všech věznic. Uprchlý vězeň Byl policií zadržen v neděli 3. května v Olomouci.
Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončil Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Doplnil, že z věznice Ostrov nad Ohří se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout další vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.
Jedenadvacetiletý vězeň, který si odpykával trest za drogové a násilné činy, utekl ze střeženého areálu v Jiřících na Nymbursku v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci, museli mu při tom pohrozit střelnou zbraní. Předtím varovali veřejnost, že mladík může být nebezpečný.
Tejc popřel informace médií, že se vězeň podhrabal pod oplocením věznice. Podle něj využil toho, že při svých povinnostech čistil s dalšími odsouzenými pásmo mezi dvěma ploty a že v souvislosti s tím byla vypnutá příslušná čidla. „Dozorce, který tam měl službu, se bohužel evidentně nedostatečně věnoval tomu, co tam ti vězni činí,“ řekl ministr.
