Dětskou výživu otrávil Slovák?! Zadržený promluvil

V kojenecké výživě byl nalezen jed.
Aktualizováno -
4. května 2026
16:57
Autor: ČTK - 
4. května 2026
12:35

Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HiPP, obvinění popírá. Informují o tom v pondělí rakouská média. Podle dostupných informací je zadrženým slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.

Rakouská policie v sobotu oznámila, že zadržela 39letého muže, kterého považuje za vyděrače, jenž otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Podezřelý se podle vyšetřovacích orgánů pokusil o vydírání německého výrobce dětské výživy.

Jeho právník Manfred Arbacher-Stöger v pondělí ale agentuře APA řekl: „Nemá s tím nic společného.“ Obvinění jsou podle něj zcela neopodstatněná. Arbacher-Stöger rovněž vyjádřil skepsi ohledně schválení vazby, o kterou požádalo státní zastupitelství v Eisenstadtu na východě Rakouska.

Arbacher-Stöger potvrdil, že muž je bývalým zaměstnancem společnosti HiPP, kterou podle něj opustil „po vzájemné dohodě“. U firmy pracoval šest let a uvádí, že na tuto pracovní pozici nebyl nijak vázán.

Zadržený muž je podle webu oe.at otcem tří dětí a vyjádřil se, že mu případ "láme srdce" a že nechápe, jak někdo může otrávit dětskou výživu. Média uvádějí, že je dobře finančně zajištěný.

Potravinářská společnost HiPP, která sídlí v Německu, dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionů korun), v opačném případě hrozil otravou dětské výživy. Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii.

Předpokládá se, že vyděrač otrávil šest skleniček s výživou, konkrétně 190gramových balení s označením „Zeleninová sklenice s mrkví a bramborami“, které byly preventivně staženy z prodeje. Policie jich dosud zajistila pět a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem a které je metropolí Burgenlandu.

Podle APA stále nejsou k dispozici výsledky znaleckého posudku o toxicitě množství jedu nalezeného v zajištěné sklenici. Rakouské úřady dříve informovaly, že obsahovala 15 mikrogramů jedu. Právě na výsledku expertizy závisí i povaha obvinění podezřelého, který byl dosud vyšetřován pro úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus o úmyslné těžké ublížení na zdraví.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.

