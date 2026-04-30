Policie stále pátrá po otrávené skleničce s dětskou výživou: Jedna by ještě měla být v Rakousku
Rakouská policie stále pátrá po skleničce dětské výživy, která může být kontaminovaná jedem na krysy. Případ souvisí s podezřením na vydírání výrobce HiPP a zasahuje i Česko a Slovensko, kde už byly nalezeny závadné produkty. Úřady upozorňují, že i když není zatím jasné, jak nebezpečné množství látky obsahuje, může představovat riziko zejména pro malé děti.
Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland stále horečně pátrá po druhé pravděpodobně jedem na krysy otrávené skleničce s dětskou výživou, napsal dnes rakouský server Heute. Jde o skleničku, která stejně jako v prvním rakouském případě údajně pochází ze supermarketu řetězce Spar u Eisenstadtu.
Sklenička, s níž někdo manipuloval, byla 18. dubna odhalena v obci Schützen am Gebirge. Kauza údajného vydírání výrobce výživy, firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká také Česka a Slovenska, kde se našlo po dvou skleničkách s výživou kontaminovanou jedem na krysy.
Rakouští vyšetřovatelé podle Heute už navštívili řadu nemocnic, domovů důchodců, mateřských škol a rodin s malými dětmi při hledání stop po nádobě. Informovány údajně byly také maďarské úřady pro případ, že by skleničku do sousední země odvezli pendleři.
Rakouská policie po skleničce pátrá nejen kvůli potenciálnímu nebezpečí pro malé děti. Rakouský server Krone upozornil, že by mohlo jít také o důležitý důkaz.
Státní zastupitelství v Eisenstadtu minulý týden oznámilo, že první nalezená sklenička obsahovala 15 mikrogramů jedu na krysy. Zatím podle Heute není jasné, jak nebezpečné by to bylo pro malé dítě. Státní zastupitelství stále čeká na výsledky doplňkové toxikologické analýzy, píše Heute. Z vyšetřovacích důvodů nebyl zveřejněn konkrétní typ jedu na krysy.
Rakouské úřady v souvislosti s případem zahájily vyšetřování kvůli podezření na úmyslné obecné ohrožení. Společnost HiPP dříve uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun. Německé úřady vyšetřují případ pro podezření z pokusu o vydírání výrobce dětské výživy, která byla z prodeje stažena.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.
