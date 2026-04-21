Rakouská média o dětské výživě: Otrávených sklenic bylo víc?! České úřady mluví o šesti

V kojenecké výživě byl nalezen jed.
V kojenecké výživě byl nalezen jed.  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
21. dubna 2026
14:55
Autor: ČTK 
21. dubna 2026
14:25

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo víc než původně oznámených šest. Sklenice s jedem na krysy se objevily v Česku, Rakousku i na Slovensku.

O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku.

„Policejní složky z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa spolu navzájem komunikují. Vzhledem k tomu, že jde o trestní řízení, není možné uvádět podrobnosti o zjištěních. Nic nenasvědčuje tomu, že by kontaminovaných skleniček bylo víc než šest, jako bylo původně avizováno,“ uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.

Rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF uvedla bez uvedení zdroje, že otrávených skleniček by mohlo být až 12. „Mohu potvrdit nalezení dvou balení v Česku, informace ze zahraničí nemohu komentovat,“ dodal Lužný.

Společnost HiPP v pondělí uvedla, že se stala obětí vydírání. „Vyděrač nám zaslal zprávu do obecné, neadresné e‑mailové schránky, která je v rámci našich standardních postupů pravidelně kontrolována. Jakmile jsme se o této skutečnosti dozvěděli, okamžitě jsme informovali příslušnou policii a úřady a zřídili interní krizový tým,“ uvedl výrobce. Podle listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.

Kamenné obchody v Česku dočasně stáhly z prodeje kojeneckou výživu značky HiPP, sdělili jejich zástupci ČTK. „O víkendu jsme s okamžitou platností preventivně stáhli z prodeje všechny šarže i varianty této kojenecké výživy,“ sdělil ČTK mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Také řetězec Globus stáhl z preventivních důvodů všechny výrobky HiPP ve skle. Zástupci Lidl a Penny Market ČTK sdělili, že výrobky od HiPP nemají ve svých sortimentech.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země