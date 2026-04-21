Rakouská média o dětské výživě: Otrávených sklenic bylo víc?! České úřady mluví o šesti
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo víc než původně oznámených šest. Sklenice s jedem na krysy se objevily v Česku, Rakousku i na Slovensku.
O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku.
„Policejní složky z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa spolu navzájem komunikují. Vzhledem k tomu, že jde o trestní řízení, není možné uvádět podrobnosti o zjištěních. Nic nenasvědčuje tomu, že by kontaminovaných skleniček bylo víc než šest, jako bylo původně avizováno,“ uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.
Rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF uvedla bez uvedení zdroje, že otrávených skleniček by mohlo být až 12. „Mohu potvrdit nalezení dvou balení v Česku, informace ze zahraničí nemohu komentovat,“ dodal Lužný.
Společnost HiPP v pondělí uvedla, že se stala obětí vydírání. „Vyděrač nám zaslal zprávu do obecné, neadresné e‑mailové schránky, která je v rámci našich standardních postupů pravidelně kontrolována. Jakmile jsme se o této skutečnosti dozvěděli, okamžitě jsme informovali příslušnou policii a úřady a zřídili interní krizový tým,“ uvedl výrobce. Podle listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.
V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.
Kamenné obchody v Česku dočasně stáhly z prodeje kojeneckou výživu značky HiPP, sdělili jejich zástupci ČTK. „O víkendu jsme s okamžitou platností preventivně stáhli z prodeje všechny šarže i varianty této kojenecké výživy,“ sdělil ČTK mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Také řetězec Globus stáhl z preventivních důvodů všechny výrobky HiPP ve skle. Zástupci Lidl a Penny Market ČTK sdělili, že výrobky od HiPP nemají ve svých sortimentech.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
