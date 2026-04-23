Veterinární správa bije na poplach: Jed v dětské výživě!

Aktualizováno -
23. dubna 2026
16:11
Autor: ČTK, Martin Valeš 
23. dubna 2026
13:55

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Jde o přední značky kojenecké výživy nejen na tuzemském trhu.

Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci. Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.

Zákaz se týká celkem 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí EU - od značky Nestlé jde mj. o několik druhů mléka Beba a Alfamino, od Danone zase o vícero šarží rozšířených mlék Nutrilon. Český zákaz se týká i obdobné výživy, kterou tyto firmy prodávají v jiných zemích pod jinými značkami a v tuzemsku spíše k dostání není, například Aptamil. Zakázány jsou i dvě vadné šarže Babybio francouzské firmy Vitagermine a tři šarže Bebelo od Lactalisu. Seznam všech konkrétních výživ a šarží najdou lidé na úřední desce veterinární správy (SVS).

Cereulid podle veterinářů způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ale může intoxikace cereulidem vyústit v závažné stavy, jako jsou například dysfunkce nebo selhání orgánů, zejména jater, tenkého střeva nebo slinivky břišní.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily zdraví nebezpečný toxin cereulid. Šlo o kojeneckou výživu Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone.

Zmíněné tři výrobky jsou i mezi nově zakázanými výživami. Přibyly k nim i další výrobky s nevyhovujícím výsledkem vyšetření, o jejichž možné přítomnosti na českém trhu informovaly ČR ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.

Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů podle veterinářů vyplynulo, že výrobky, které měly být staženy, byly stále k dispozici na trhu. SVS proto přistoupila k plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky potravinářské inspekce.

Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou, v neděli se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i SZPI. Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.

Martin Valeš
Modrý motýl ( 23. dubna 2026 23:45 )

Jsi hlavně 🐄🐄🐄🐄, babo 🤣🤣🤣

Jirik-ta ( 23. dubna 2026 19:40 )

Cereulid je vysoce stabilní emetický (zvracení vyvolávající) toxin produkovaný bakterií Bacillus cereus, který způsobuje otravy jídlem. Vzniká v potravinách, odolává teplu i kyselinám a vyvolává nevolnost a zvracení obvykle 0,5–6 hodin po požití. Často se vyskytuje ve škrobových jídlech (rýže, těstoviny) nebo v kojenecké

Jirik-ta ( 23. dubna 2026 19:38 )

👍

otto ford rouver ( 23. dubna 2026 19:08 )

Heleno NELŽI --- zdejší DSUNAR byl břichabol, a zatvrzoval jako Cement konkrétně Já , když se prodával na lístky když jsem byl malý jsem po něm ZVRACEL !!! 👎

Naše Děti vyrostli na NUTRILONU když žena ztratila mléko a přestala Kojit - mléko sice měla ale byla to voda a za to NIKDO nemůže tak Tě požádám NEPIŠ zásadně LEJNA po Netu že SUNAR byl Best - jednalo se totiž o pořádnou HNAČKU ! 👎

otto ford rouver ( 23. dubna 2026 19:04 )

Je zcela evidentní, že (člově) čti PSYCHO který umístil JED na Krysy do dětské výživy, a zřejmě nebyl sám ?

- musel mít přístup k této výživě buď již v továrně a nebo spíše Distribuci tedy spediCI - dost dobře si nedovedu představit aby se tento JED věhlasné společnosti dostal do tolika výrobků ! 😨 👎

Dáma.cz
