Veterinární správa bije na poplach: Jed v dětské výživě!
Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Jde o přední značky kojenecké výživy nejen na tuzemském trhu.
Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci. Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.
Zákaz se týká celkem 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí EU - od značky Nestlé jde mj. o několik druhů mléka Beba a Alfamino, od Danone zase o vícero šarží rozšířených mlék Nutrilon. Český zákaz se týká i obdobné výživy, kterou tyto firmy prodávají v jiných zemích pod jinými značkami a v tuzemsku spíše k dostání není, například Aptamil. Zakázány jsou i dvě vadné šarže Babybio francouzské firmy Vitagermine a tři šarže Bebelo od Lactalisu. Seznam všech konkrétních výživ a šarží najdou lidé na úřední desce veterinární správy (SVS).
Cereulid podle veterinářů způsobuje nevolnost a zvracení, které odezní většinou v řádu několika hodin. V krajních případech ale může intoxikace cereulidem vyústit v závažné stavy, jako jsou například dysfunkce nebo selhání orgánů, zejména jater, tenkého střeva nebo slinivky břišní.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) už dříve zakázala uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy, ve kterých testy odhalily zdraví nebezpečný toxin cereulid. Šlo o kojeneckou výživu Happy Mimi 1 od estonského výrobce Dana Europe, výživu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 a výživu Nutrilon ADVANCED GOOD NIGHT 1 od výrobce Danone.
Zmíněné tři výrobky jsou i mezi nově zakázanými výživami. Přibyly k nim i další výrobky s nevyhovujícím výsledkem vyšetření, o jejichž možné přítomnosti na českém trhu informovaly ČR ostatní členské státy prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.
Povinnost stáhnout z trhu nebezpečnou potravinu stanovuje provozovatelům potravinářských podniků legislativa. Nicméně z podnětů spotřebitelů podle veterinářů vyplynulo, že výrobky, které měly být staženy, byly stále k dispozici na trhu. SVS proto přistoupila k plošnému opatření, které navazuje na předchozí kroky potravinářské inspekce.
Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou, v neděli se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Společnost HiPP v pondělí k případu uvedla, že se stala obětí vydírání. Podle rakouského listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.
V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i SZPI. Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.
