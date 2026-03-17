Nějakou zkušenost s investováním má podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR) už téměř polovina Čechů. A každým rokem zájemců o investování přibývá. „V současnosti má nějakou zkušenost s investicemi 46 % respondentů, oproti 39 % před dvěma lety a 41 % v loňském roce,“ říká Jana Brodani z AKAT ČR. Váhající skupina je ale podle ní stále velká.
Zkuste najít rovnováhu
Opatrnost je sice namístě, na druhou stranu ale úspory, dlouhodobě ležící na bankovních účtech, ukusuje infl ace. „Klíčové proto je najít rovnováhu mezi bezpečností a snahou o zhodnocení peněz. Pokud se člověk rozhodne investovat, je dobré, aby se řídil základními investorskými pravidly,“ říká expert České národní banky Martin Košař ze sekce dohledu nad finančním trhem. Ta dohlíží na nebankovní poskytovatele investičních a finančních služeb, jako jsou například obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti či poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy.
10 rad pro bezpečné investování
Touha po vyšším výnosu, než jaký nabízejí spořicí či termínové účty, se může stát cestou ke ztrátě peněz. Česká národní banka proto připravila rady, jak při investování snížit riziko.
Sestavte si finanční plán
Spořit nebo investovat můžete, jen pokud příjmy převyšují výdaje. Zásadní tak je mít přehled o svých fi nancích a plánovat je. Důležitá je i pohotovostní rezerva – rychle dostupné fi nanční prostředky na nečekané výdaje. „Pohotovostní rezervu mějte vždy k dispozici odděleně, například na spořicím účtu. Kdybyste kvůli nečekaným výdajům byli nuceni prodat investice, může to být v nevhodnou dobu (doba poklesů na akciových trzích) a zbytečně na tom proděláte,“ radí Martin Košař z ČNB.
Ujasněte si, kdy budete peníze potřebovat
Promyslete si, za jak dlouho budete investované peníze potřebovat. Krátkodobé investice totiž mají jinou povahu než dlouhodobé. Pokud peníze potřebujete až za dlouho (máte tzv. dlouhý investiční horizont), můžete tolerovat vyšší kolísání výnosů v mezidobí. Předčasný výběr z takové investice však může přinést vyšší riziko ztráty.
Investujte jen do toho, čemu rozumíte
Nespoléhejte na to, že vám někdo jiný vysvětlí, co kupujete, a udělejte si vlastní průzkum investičních produktů. Zvažte očekávaný výnos, podstupované riziko a likviditu (jak snadno a s jakými náklady můžete investici zpeněžit). „Pokud nerozumíte, jak investice funguje nebo z čeho má vznikat výnos, je lepší ji odmítnout,“ doporučuje expert. Neznalost může vést k podcenění rizika a nečekaným ztrátám.
Nesázejte vše na jednu kartu
Možností, jak investovat, je celá řada (např. akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity či ETF). Důležité ale je nespoléhat jen na jednu z možností. „Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich většinu do jedné investice nebo do investice jednoho typu. Pokud jedna část portfolia ztrácí, jiná ji může vyvažovat. Diverzifikace je tak jeden z nejúčinnějších nástrojů řízení rizika.
Zvažte pravidelné investování
Namísto jednorázového vkladu může být výhodnější investovat pravidelně po menších částkách. Tím se vyhnete špatnému načasování (např. investovat, když jsou zrovna ceny na akciových trzích vysoko) a využijete tzv. průměrování nákupní ceny. Pravidelně investovat je možné již od nižších částek, někdy už od 100 korun měsíčně.
Ověřte si, komu své peníze svěřujete
Než někomu svěříte své peníze, proklepněte si ho. Každý, kdo nabízí investice, musí mít licenci nebo registraci od ČNB, případně povolení v jiném státě EU. „Hledejte recenze, historii finanční firmy či poradce a zaměřte se třeba i na transparentnost, s jakou o sobě podává informace. Neznámá firma, která nepodléhá dohledu, je rizikem sama o sobě,“ vysvětluje Martin Košař.
Zapomeňte na emoce
Nepodléhejte emocím a neprodávejte ve stresu, když trhy padají a ani nenakupujte bez rozmyslu, když vše roste. Pozor na tzv. FOMO (Fear of Missing Out) – strach z toho, že vám trh či investice uteče pokračujícím růstem. Dlouhodobá strategie je silnější než impulzivní nebo spekulativní rozhodnutí.
Zajímejte se o poplatky
Za správu svého portfolia budete platit. Jenže každý poplatek, byť malý, snižuje váš čistý výnos. Zajímejte se o celkové náklady – vstupní, správcovské i výstupní. Čím delší je investiční horizont, tím větší vliv mohou poplatky mít a mohou snížit konečnou hodnotu investice i o desítky procent. Ujasněte si i své daňové povinnosti (např. kdy musíte příjmy z investic danit).
Nenechte se k ničemu nutit
Nenechte se zatlačit do časové tísně, každý seriózní finanční poradce vám nechá čas na rozmyšlenou. »Neopakovatelné výhodné nabídky«, které je třeba přijmout co nejdříve, se často nevyplácejí. Nátlak, mlžení i vytváření »poslední šance« by mělo být vážným varovným signálem.
Pozor na investiční rady z internetu
Rady influencerů nebo anonymních »expertů« mohou být klamavé, neúplné nebo motivované vlastním ziskem. Ověřujte informace z více zdrojů a ideálně se poraďte s licencovaným odborníkem (bankéřem, obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem.
Tip: Poznejte svět peněz
Chcete se podívat do trezoru? Vidět největší zlatou minci v Evropě? Dozvědět se více o penězích, které hýbou světem? Zajděte do Návštěvnického centra České národní banky v Praze nebo v Brně. Využít můžete buď volný vstup, nebo si zarezervovat účast na komentované prohlídce. Podrobnosti najdete na www.nc.cnb.cz. A pozor! Informace o penězích jsou zadarmo.
