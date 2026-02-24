Podání daňového přiznání není jen otravná povinnost, ale šance získat část peněz zpět. „Stát umožňuje uplatnit celou řadu slev a odpočtů, které se týkají běžných životních situací – bydlení, rodiny, spoření na stáří nebo třeba darování krve,“ říká Anna Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz.
A získat je možné tisíce korun. Klíčové je ale vědět, na co máte nárok a jaké dokumenty k tomu budete potřebovat. Pokud dokumenty nedodáte, nárok na úlevy jednoduše zaniká. Vyplatí se proto projít si své smlouvy, potvrzení a doklady včas.
Roční zúčtování jste prošvihli
Čekáte, že za vás daňové přiznání odevzdá zaměstnavatel? Chyba! „Přiznání za zaměstnance zaměstnavatel nikdy nepodává, to co dělá zaměstnavatel je tzv. roční zúčtování,“ vysvětluje daňový specialista Michal Jelínek z V4 Group. Jenže termín pro roční zúčtování už uplynul. Kdo tak o roční zúčtování nepožádal, musí si daňové přiznání podat sám, nebo za pomoci daňového poradce či advokáta. V řadě případů se to zaměstnancům vyplatí, např. při souběhu více zaměstnání nebo kombinaci různých typů příjmů.
Rada: Kdy může za chybu zaměstnavatel
Požádali jste si o roční zúčtování, ale byly v něm chyby? „Pokud toto roční zúčtování provede zaměstnavatel chybně, a chyba nejde k tíži zaměstnanci (který např. zaměstnavateli poskytl chybné informace), pak je za chyby zodpovědný zaměstnavatel,“ uvádí Jelínek.
Sleva, nebo odpočet?
Není sleva jak sleva. A u daní je rozdíl mezi daňovou slevou a nezdanitelnou částí základu daně.
- Sleva na dani snižuje přímo vypočtenou daň – tedy částku, kterou má zaměstnanec skutečně zaplatit.
- Daňové odpočty snižují základ daně, ze kterého se daň teprve počítá.
Praktický rozdíl je zásadní - sleva má vždy stejnou hodnotu bez ohledu na výši příjmů.
Daňový kalendář
Termíny pro podání daňového přiznání se liší podle toho, v jaké podobě ho podáváte a jestli ho podáváte sami nebo s daňovým poradcem.
- Řádný termín pro podání papírových daňových přiznání za rok 2025 připadá na 1. dubna 2026.
- Na podání daňového přiznání v elektronické podobě máte čas až do 4. května 2026.
- Pokud za vás přiznání podává daňový poradce či advokát, má čas do 1. července 2026.
Základní sleva je (skoro) pro každého
Nejdůležitější a nejčastěji uplatňovanou položkou je základní sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun. Může ji využít každý, kdo měl aspoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se započítává automaticky v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání a sama o sobě sníží daňovou povinnost o desítky tisíc korun ročně.
Odečtěte hypotéku, nebo stavební spoření
„Vedle slev hrají významnou roli také nezdanitelné části základu daně. Nejznámější z nich je odpočet úroků z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření na bydlení,“ říká Pavel Janeček z Royal Bridge Partners. Je to ale možné jen v případě, že byly použité pro financování bytových potřeb. Tedy např. že v bytě, na který jste si vzali hypotéku, trvale bydlíte.
„Maximální částka, kterou si lze odečíst, závisí na tom, kdy byla hypotéka sjednána. U úvěrů uzavřených od roku 2021 je horní limit 150 000 korun ročně na domácnost. U starších hypoték sjednaných do konce roku 2020 platí původní limit 300 000 korun,“ říká Janeček.
•Abyste mohli tuto úlevu využít, je nutné dodat potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2025, úvěrovou smlouvu a také výpis z listu vlastnictví.
Uplatněte životko, penzijko, nebo DIP
Důležitou oblastí daňových úlev jsou produkty spoření na stáří a dlouhodobé zajištění. „Pokud si spoříte na penzi nebo máte sjednané životní pojištění, může vám stát umožnit odečíst si až 48 000 korun ročně ze základu daně,“ uvádí Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Do této skupiny spadá penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt i pojištění dlouhodobé péče.
• Odečíst si lze pouze tu část, kterou si zaměstnanec hradí sám a která přesahuje státní podporu nebo příspěvek zaměstnavatele. musíte doložit příslušnou smlouvu a potvrzení o zaplacených příspěvcích za rok 2025.
Odečtěte »chudou« manželku/manžela
Sleva na manžela či manželku, případně registrovaného partnera/partnerku vzniká jen v případě, že neměli za rok 2025 příjmy vyšší než 68 000 korun. Další podmínkou je společně hospodařící domácnost a vyživované dítě do tří let věku. Uplatnit je možné maximálně částku 24 840 korun.
Rada: Uplatnit můžete i část
Uzavřeli jste v průběhu loňského roku manželství, nebo proběhl rozvod? „Daňový poplatník si pak může uplatit 1/12 z celkové částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k prvnímu dni v měsíci manželem/manželkou,“ vysvětluje Jelínek.
Dobročinnost vyžaduje potvrzení
Daňovou povinnost mohou i snížit dary. Pokud jste v roce 2025 přispěli například na charitu, neziskovou organizaci, školství, zdravotnictví, kulturu nebo sport, případně jste darovali krev, máte možnost tyto částky uplatnit. Základem je potvrzení od příjemce daru, ze kterého musí být jasně patrné, komu byl dar poskytnut, v jaké hodnotě, za jakým účelem a kdy.
U darování krve nebo jejích složek slouží jako doklad potvrzení vystavené zdravotnickým zařízením „Odčitatelnost daru od základu daně fyzickou osobou je podmíněna jeho výší,“ vysvětluje daňový expert Jelínek. Souhrnná hodnota všech darů za daný rok musí být vyšší než 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč.
Rada: Nezapomeňte na dárcovské DMS
Posíláte dary pomocí mobilu? Můžete si je odečíst!
„Je ale potřeba doložit poskytnutí daru formou potvrzení o přijatém daru, které by měl příjemce daru alespoň na žádost vystavit,“ vysvětluje Jelínek. „Pokud ho ale dárce nemá k dispozici, správce daně obvykle uznává daňovou odčitatelnost daru doložením výpisu telefonního operátora o poskytnutí dárcovské SMS,“ vysvětluje expert. Zákon o daních z příjmů totiž nedefinuje formu poskytnutí daru, takže je to možné i přes sms.
Využijte daňový bonus na dítě
Rodiny s dětmi můžou využít daňové zvýhodnění na dítě. Jeho výše se liší podle počtu dětí. „Za první dítě je to částka 15 204 Kč ročně, za druhé 22 320 Kč ročně, za třetí a každé další 27 840 Kč ročně. U dítěte s průkazem ZTP/P se částka zdvojnáso buje,“ vysvětluje Jana Jáčová.
Pro získání daňového bonusu na dítě musí příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za kalendářní rok přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy, tedy alespoň 124 800 Kč. V zaměstnání se do této částky počítá hrubá mzda a v podnikání příjmy, nikoliv zisk.
Pozor, tohle skončilo!
Řadu odpočtů a slev už není možné letos využít, protože to už zákon neumožňuje. „Typickým příkladem je zrušení slevy za umístění dítěte, tzv. školkovné. Stejně tak už nelze odečítat členské příspěvky odborovým organizacím, které dříve patřily mezi nezdanitelné položky či slevu na studenta,“ upozorňuje Jáčová.
Jak se daňové slevy vyplatí
Bezdětný zaměstnanec s příjmem 40 000 Kč
Zaměstnanec s hrubým příjmem 40 000 Kč měsíčně, tedy 480 000 Kč ročně, spadá celý do 15% sazby daně. Jeho roční daň před uplatněním slevy činí přibližně 72 000 Kč. Po uplatnění základní slevy na poplatníka se jeho daňová povinnost výrazně sníží a v praxi zaplatí na dani zhruba 41 000 Kč za rok.
Už samotná základní sleva mu tak přinese úsporu přesahující 30 000 Kč ročně. I bez hypotéky, dětí nebo spoření je právě tato sleva hlavním důvodem, proč zaměstnanci s nižšími a středními příjmy odvádějí na daních výrazně méně, než by odpovídalo prostému výpočtu z hrubé mzdy.
Bezdětný zaměstnanec s příjmem 32 000 Kč
Zaměstnanec s hrubým příjmem 32 000 Kč měsíčně, tedy 384 000 Kč ročně, má vypočtenou daň před slevami ve výši zhruba 57 600 Kč. Po započtení základní slevy na poplatníka se jeho skutečná daňová povinnost sníží na cca 27 000 Kč ročně. Jinými slovy, více než polovinu původně vypočtené daně „odmaže“ právě základní sleva.
