„Výhodou paušální daně je výrazné zjednodušení administrativy – podnikatel nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a každý měsíc odvádí předem danou částku, takže má své odvody pod kontrolou a může s nimi dopředu počítat,“ potvrzuje daňový odborník Michal Jelínek z V4 Group.
Pokud se OSVČ rozhodne letos vstoupit do paušálního režimu, musí se přihlásit nejpozději do pondělí 12. ledna. Stejný termín platí také pro živnostníky, kteří už v paušálním režimu jsou, ale chtějí z něj vystoupit nebo změnit jeho pásmo.
Zálohy na paušální daň je nutné platit nejpozději do 20. dne každého měsíce. Je ale možné je předplatit na několik měsíců nebo celý rok dopředu.
»Paušál« není univerzální řešení
Paušální daň není univerzálním řešením pro každého živnostníka. „Vyplatí se zejména těm, jejichž příjmy dosahují horní hranice daného pásma,“ vysvětluje Michal Jelínek. Naopak se podle něj »paušál« nevyplatí živnostníkům s příjmy na spodní hranici daných pásem. „Pak se spíše vyplatí zůstat u výdajových paušálů. Režim paušální daně nemůže využívat ani plátce DPH. Pokud se v průběhu roku stanete plátcem DPH, musíte z paušálního režimu vystoupit,“ dodává.
Výhody a nevýhody
Kromě výhod, jako je méně papírování a to, že není nutné podávat přiznání k dani příjmu, má paušální daň i nevýhody. Není totiž možné uplatnit žádné daňové slevy a odpočty, například na manželku nebo na děti. „Samozřejmě také nelze uplatnit žádné náklady ať již v prokázané výši, nebo formou paušálních výdajů procentem z příjmů,“ říká Jelínek.
Jak se přihlásit Oznámení o vstupu do paušálního režimu se podává u místně příslušného fi nančního úřadu:
➤ přes portál MOJE daně, kde je k dispozici příslušný formulář a podání můžete autorizovat například pomocí bankovní identity
➤ prostřednictvím datové schránky (povinně pro OSVČ, kteří ji mají zřízenou ze zákona)
➤ poštou či osobně na fi nančním úřadě. „V oznámení uvedete své identifi kační údaje a potvrdíte, že splňujete podmínky pro vstup do paušálního režimu, tedy zejména že nejste plátcem DPH a nepřekračujete zákonné limity příjmů,“ vysvětluje Jelínek.
Pásma paušální daně: V prvním letos zaplatíte více
Paušální daň je možné uplatnit v třech různých pásmech. Odvíjí se podle příjmů i toho, jaké samostatně výdělečné činnosti se věnujete. Letošní rok ale přinesl nepříjemnou zprávu pro živnostníky v prvním pásmu, kde měsíční záloha vzrostla o 1268 korun na 9984 korun. Důvodem je růst povinných odvodů, které jsou součástí paušální daně. „Hranice příjmů, pro které se paušál vyplatí, se posunula na zhruba 700 000 korun ročně. Pro některé podnikatele může být výhodnější vrátit se ke klasickému zdanění,“ řekl pro ČTK Jan Bonaventura, zakladatel Bredford Consulting.
1. pásmo spadají do něj OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu Kč.
„První pásmo je rozděleno na 3 kategorie podle výše a povahy příjmů. Kromě již zmíněných OSVČ jde o výši do 1,5 milionu Kč (pokud alespoň 75 % z nich spadá do výdajových paušálů 60 % a 80 %) a do 2 milionů (alespoň 75 % z příjmů v 80% výdajovém paušálu),“ vysvětluje Jana Jáčová z fi rmy UOL účetnictví.
2. pásmo „Zahrnuje podnikatele s příjmem do 1,5 milionu Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, nebo s příjmem do 2 milionů, pokud alespoň 75 % z příjmů lze zařadit do 60% či 80% výdajového paušálu,“ přibližuje Jáčová.
3. pásmo spadají do něj živnostníci s příjmem od 1,5 do 2 milionů korun, pokud nemohou využít první či druhé pásmo paušální daně.
Rada: Platíte zálohy trvalým příkazem? Změňte ho nejpozději 20. do úterý ledna.
