Novela občanského zákoníku přinesla velké změny do výživného, péče o děti i sociální podpory. „Některé ze změn mohou rodinám pomoci, u jiných ale hrozí, že zhorší vymahatelnost výživného a ohrozí finanční stabilitu dětí,“ říká Mgr. Iveta Novotná z Asociace neúplných rodin. Podle ní je pro samoživitele, partnery v rozchodu i manžele v rozvodovém řízení zásadní znát klíčové změny a možná rizika i možnosti, jak z problémů ven.
Vzrostly úroky u dlužného výživného
Neplatí bývalý partner soudem určené výživné na dítě? Nejenže mu vzniká dluh, ale dokonce mu můžou nabíhat i úroky vyšší než dříve. „Výše úroku je nově ve výši 2,5 promile denně po dobu prvního půl roku u každé, byť i z části neuhrazené platby běžného výživného. Po tomto období se pak uplatňuje standardní zákonný úrok,“ vysvětluje odbornice.
PROBLÉM: Aby bylo možné úrok z prodlení vymáhat, musí být výslovně uveden v rozsudku o výživném. A to soudy většinou nedělají.
Rada: Protože úrok není možné do pravomocných rozsudků doplnit dodatečně, je nutné další řízení. Myslete na to, pokud budete např. žádat o zvýšení výživného, kdy můžete současně požádat i o doplnění výroku o úroku z prodlení do nového rozhodnutí.
Dluhy na alimentech se dají prodat
Dlužné výživné může samoživitel(ka) předat někomu dalšímu. Jde o tzv. postoupení pohledávky z dlužného výživného třetí osobě. Cílem je umožnit rodinám získat peníze dříve než po letech soudních řízení, exekucí nebo insolvencí neplatícího rodiče.
PROBLÉM: Prodej dluhů není univerzálním řešením. Při postoupení pohledávky »vymahačům« může hrozit nejen obchod s chudobou, ale také tvrdé vymáhání vůči dlužníkovi. To může vést k tomu, že on nebude schopen hradit běžné výživné do budoucna.
Rada: Postoupení pohledávky zvažte jen ve výjimečných případech, kdy nehrozí další zhoršení situace rodiny. „Bezpečnější může být například postoupení pohledávky blízké osobě, která má zájem výživné za dlužníka hradit a rodině pomoci,“ doporučuje Mgr. Novotná.
Zapojit do péče se mají oba rodiče
Výlučná a střídavá péče je minulostí. Nově mají být na prvním místě potřeby dítěte a zapojení obou rodičů do jeho života i po rozpadu rodiny. Dluhy totiž často souvisejí s nezájmem o dítě a zapojení obou rodičů do života dítěte tak snižuje riziko neplacení výživného.
Problém: Dohoda není často možná, protože bývalí partneři spolu kvůli komplikovaným vztahům nebo minulým konfliktům nedokážou komunikovat.
Rada: Bývalí partneři by se měli před úpravou péče pokusit s ohledem na nejlepší zájem dítěte o dohodu. Pokud se to nedaří, je vhodná mediace. „Umožní rodičům dojít k dohodě, se kterou budou schopni dlouhodobě žít a kterou budou skutečně plnit,“ říká odbornice.
Rychlý konec manželství díky nespornému rozvodu
Nově je větší rozdíl mezi sporným a nesporným rozvodem. Pokud se rodiče dokážou spolu domluvit na úpravě poměrů k dětem, výživném i majetkovém vypořádání, soud jim vyjde vstříc. Rychlý konec manželství bez hádek je i menší psychickou zátěží pro děti.
Problém: Pokud se některý z rodičů přikloní k dohodě, se kterou vnitřně nesouhlasí, hrozí v krátké době nové konflikty, neplnění dohod a další soudní spory.
Rada: „Rychlý rozvod je přínosem jen tehdy, pokud je založený na společné a dlouhodobě udržitelné dohodě, která skutečně chrání zájmy dítěte,“ říká Iveta Novotná. Před uzavřením dohody doporučuje mediaci, která výrazně snižuje riziko budoucích sporů.
Zanedbání povinné výživy už není trestný čin
Neplacení výživného už není od letošního ledna trestné. Trestným činem to zůstává jen v případě, když neplacení dostává dítě do nouze.
Problém: „Pro část neplatičů to znamená, že neplacení výživného je fakticky státem tolerované. V praxi přitom právě hrozba trestního postihu často vedla k tomu, že rodiče začali platit,“ upozorňuje Mgr. Novotná.
Rada: Nebojte se podat trestní oznámení, pokud neplacení výživného dostává rodinu nebo dítě do nouze. „Tato možnost nebyla zrušena. Už samotná povinnost dlužníka podat na policii vysvětlení často vede k tomu, že dlužník začne výživné hradit,“ uvádí odbornice.
Superdávka »jede« podle rozsudku soudu
Několik dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí) se nově sjednotily do tzv. superdávky. Cílem má být zjednodušení systému a snížení administrativní zátěže.
Problém: Výpočet superdávky se řídí rozsudkem soudu, nikoli reálným stavem. Výživné stanovené rozsudkem se tak započítává do příjmu domácnosti, i když jej rodič reálně nedostává. Rodiny mohou přijít o nárok na dávku, aniž by se jejich skutečná finanční situace jakkoli zlepšila.
Rada: Je důležité co nejdříve zahájit vymáhání výživného. Z dlouhodobého hlediska je nejúčinnější exekuce, u které není nutné znát aktuální příjem ani majetek povinného rodiče. Už při dvou neuhrazených splátkách běžného výživného je vhodné situaci řešit, aby se rodina nedostala do finanční krize. Se zahájením exekuce bezplatně pomáhá např. projekt VašeVýživné.cz.
Náhradní výživné pokračuje
Usnadnit život samoživitelkám i samoživitelům, kterým expartner dluží na výživném, má náhradní výživné. Využít ho bude možné i letos a maximálně je ze státní kasy možné získat 3000 Kč měsíčně na jedno dítě.
Problém: Jestliže je dlužné výživné vymoženo, stát požaduje vrácení vyplacené částky náhradního výživného. To rodiny často uvádí do dalšího stresu.
Rada: Pobíráte náhradní výživné, ale dluh na výživném dále narůstá? Podejte návrh na exekuci, případně i trestní oznámení. A pozor! Je nutné úřadu práce hlásit veškeré úhrady výživného od dlužníka, včetně částek vymožených v exekuci. „Dávka náhradního výživného se následně přehodnocuje a předejde se tak situaci, kdy je rodič nucen již vyplacené dávky zpětně vracet,“ dodává Mgr. Novotná.
